박태환, 19살 때 잠실에 자가 매입했다..."그때 사길 잘했다" (편스…

[스포츠조선 김수현기자] '신상출시 편스토랑' 박태환이 고3 때 부모님께 장만해 드린 본가를 찾는다.
이날 공개되는 VCR 속 박태환은 평소와 달리 낯선 주방에서 모습을 드러냈다. 이곳은 박태환의 부모님이 계신 본가라고. 박태환은 "2007년 고3 때 이사 와서 부모님과 살던 곳"이라며 "본가 오면 그때 사길 잘했다는 생각이 든다. 부모님 집은 제가 해드렸다"라고 말해 놀라움을 자아냈다.
박태환은 19세에 이미 세계 수영의 왕좌에 앉았다. 당시 국민적 스포츠 스타로 떠오른 박태환에게는 광고 출연 제의도 물밀듯이 쏟아졌는데, 지금도 많은 사람들이 박태환이 출연했던 다양한 광고를 기억하고 있을 정도. 특히 화면에 박태환의 전설적인(?) 춤 광고 영상이 등장하자, 박태환은 "많은 영상 중에…"라며 민망한 듯 고개를 푹 숙여 웃음을 자아냈다.
한편 박태환 본가는 '박태환 박물관'이라고 해도 될 정도로 모든 인테리어가 박태환으로 되어 있어 눈길을 끌었다. 현관 입구부터 집안 곳곳에 박태환의 사진이 붙어 있는 것은 물론 박태환의 수영 30년 역사가 그대로 담긴 각종 메달들, 부모님이 사랑으로 모아둔 신문 기사 스크랩, 비디오테이프 등이 가득했다.
부모님의 사랑이 가득 느껴지는 박태환 본가, 세계를 제패한 마린보이이자 광고킹이었던 박태환의 19세 시절, 금메달리스트를 만든 박태환 어머니와 아들의 유쾌한 티키타카는 9월 19일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다.
