스포츠조선

최수종♥하희라 가족사진...도플갱어 수준 딸·듬직한 子 '훈훈'

기사입력 2025-09-18 11:15


최수종♥하희라 가족사진...도플갱어 수준 딸·듬직한 子 '훈훈'

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 최수종, 하희라 부부가 가족사진을 공개했다.

최근 하희라는 유튜브 채널 '하희라이트'를 통해 '스페인 가족여행1' 영상을 올렸다.

영상에서 하희라는 "오랜만에 가족 여행을 가려고 한다. 한 번은 꼭 가보고 싶었던 스페인을 간다"고 말했다.

네 식구는 15시간 비행 끝에 마드리드 시내 중심에 있는 호텔에 도착했다. 다음 날 아침, 조식 뷔페를 먹으며 본격적으로 스페인 여행 준비에 나선 하희라는 "오늘 하루 종일 걸어야 하니 평상시보다 더 많이 먹게 된다"고 털어놨다.


최수종♥하희라 가족사진...도플갱어 수준 딸·듬직한 子 '훈훈'
이후 네 식구는 마요르 광장, 솔 광장 등을 방문했고, 기념으로 가족사진도 촬영했다. 아빠 최수종을 닮은 훈훈한 외모로 화제가 됐던 아들 민서 군은 듬직한 뒤태를 뽐냈다. 또한 인형 같은 미모를 자랑하는 윤서 양은 엄마 하희라와 도플갱어 같은 비주얼로 시선을 사로잡았다.

하희라와 최수종은 프라도 미술관, 돈키호테의 고향 콘수에그라, 세고비아 알카사르 성, 로마수도교 등도 방문했다. 여행 내내 다정하게 부부 셀카를 찍으며 애정을 과시하는 두 사람의 모습이 훈훈함을 자아냈다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

54세 이영애, 처음 밝힌 속내 "부작용 많아 내 얼굴 보기 싫어, 촬영 거부하기도" ('질문들')

3.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

블랙핑크 리사라 소화가능…'부국제' 치골 노출 드레스, 워스트냐 베스트냐[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

54세 이영애, 처음 밝힌 속내 "부작용 많아 내 얼굴 보기 싫어, 촬영 거부하기도" ('질문들')

3.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

블랙핑크 리사라 소화가능…'부국제' 치골 노출 드레스, 워스트냐 베스트냐[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은 확고했다

2.

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

3.

"프로 지명받고 제일 후회하는 게" KIA 1R 루키의 통렬한 자기 반성, 후배들에게 당부했다

4.

'아! 하늘이시여' 리버풀 버린 '희대의 배신자' 결국 고꾸라졌다…최대 6주 결장 예상→'복수 혈전' 못 뛴다

5.

153km 전체 1순위 후보를 거르는 배짱 뭔가...KT는 왜 양우진 아닌 박지훈 선택했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.