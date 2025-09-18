[종합] '이상해 며느리' 김윤지, 시집 잘 갔네…'시월드' 아닌 '시캉…

스포츠조선

[종합] '이상해 며느리' 김윤지, 시집 잘 갔네…'시월드' 아닌 '시캉스' 한강뷰보며 조찬(슈돌)[SC리뷰]

기사입력 2025-09-18 10:56


[스포츠조선 고재완 기자] 김윤지의 시부모 이상해와 김영임이 손녀 엘라를 돌보며 황혼 육아의 진수를 보여줬다.

지난 17일 방송된 KBS2 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌') 590회는 '여름의 끝을 잡고' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맘 김윤지가 함께했다.

이날 방송에서 김윤지는 엘라와 오전 산책을 마치고 자연스레 9층 시댁으로 향했다. 김윤지는 시부모님 이상해와 김영임의 육아 찬스로 호캉스 못지않은 시캉스(시댁+바캉스)를 즐겨 눈길을 끌었다. 시부모님이 엘라 이유식을 먹이는 사이, 김윤지는 한강뷰 전망을 감상하며 김영임이 만들어 둔 갈비찜과 미역국으로 아침식사를 마쳤다. 이 모습에 MC 안영미는 "너무 부러워"라며 시캉스를 부러워했다.

이어 김윤지의 시부모 이상해-김영임이 손녀 엘라를 육아하는 모습이 공개된 가운데, 특히 이상해가 손녀 엘라의 마음을 얻기 위해 개그 필살기를 총동원해 응원을 자아냈다. 이상해는 엘라를 위해 귀여운 캐릭터가 그려진 티셔츠와 프로펠러가 달린 모자를 착용하고 댄스 실력을 뽐냈지만 엘라가 눈길을 주지 않자 자신의 전공분야인 슬랩스틱 코미디로 엘라 웃기기에 나섰다. 엘라의 장난감 위에 앉아 몸개그를 펼치는가 하면, 생수병 캐스터네츠로 흥을 돋우는 힙합 댄스를 보여줬으나 엘라의 웃음 사냥엔 실패했다. 엘라 웃기기에 모든 것을 쏟아부은 이상해는 체력이 방전돼 슬며시 낮잠을 청해 웃음을 빵 터지게 했다.


이상해는 엘라가 요거트를 손으로 먹으며 웃자 모든 것을 얻은 듯 행복한 미소를 지었다. 그는 "할아버지가 책임질게!"라며 온몸에 요거트를 묻히며 즐겁게 촉감놀이를 하는 엘라를 흐뭇하게 바라봤다. 엘라가 씻으러 간 사이 이상해는 엉망이 된 거실 바닥을 직접 닦으며 '책임지겠다'는 말을 몸소 실천해 웃음을 자아냈다.

엘라는 할아버지 이상해와 얼굴뿐만 아니라 성향까지 똑 닮은 모습으로 눈길을 끌었다. 할아버지가 보여준 슬랩스틱 코미디를 그대로 복사한 것. 벌러덩 드러누운 엘라의 모습에 안영미는 "영재다 영재! 개그 영재야"라며 할아버지로부터 고대로 유전된 엘라의 개그감을 탐냈다. 이상해는 엘라의 기분이 수시로 바뀐다고 토로했고, 김영임은 "엘라는 할아버지 성향을 그대로 닮은 것 같아"라고 밝혀 웃음을 선사했다.

그런가 하면, 장동민과 딸 지우, 아들 시우는 원주 집에서 자급자족 바캉스를 즐겼다. 장동민은 아이들을 위해 마당에 대형 풀장을 설치해 'DM 워터파크'를 개장했다. 지우와 시우는 직접 물을 채운 수영장에서 물놀이를 즐기고, 밭에서 직접 수확한 과일을 먹으며 추억을 쌓았다.

특히 지우는 든든한 누나미를 뽐내며 소중한 동생 시우를 보살펴 기특함을 자아냈다. 아빠의 물총 공격에서 시우를 보호하는가 하면, 워터 슬라이드 위에서 겁을 내는 시우에게 "할 수 있어"라고 용기를 불어넣으며 동생을 챙겼다. 또한 지우는 갑자기 쏟아지는 비에 "하늘에서 분수가 내려온다 하늘에서 수도꼭지를 틀었나 봐"라며 언어 영재다운 표현력을 뽐냈고, 박수홍은 "38개월의 언어 표현력이 맞아요?"라며 감탄을 터뜨렸다.

원두막 휴식까지 야무지게 즐긴 장동민과 지우, 시우 남매는 어복쟁반으로 원주 자급자족 바캉스를 마무리했다. 지우는 아빠표 어복쟁반에 "잇츠 굿~"이라며 미소를 지었고, 이어 "워터파크보다 원주에서 노는 게 좋아요"라고 밝혀 아빠를 뿌듯하게 만들었다. 장동민은 "원주 집에서 직접 수영장을 만들며 보낸 바캉스가 아이들의 기억에는 더 오래 남을 것 같다"라며 "앞으로도 평생 기억에 남을 추억을 많이 만들어줄게"라며 지우, 시우와의 추억 쌓기를 다짐해 훈훈함을 자아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

