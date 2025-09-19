스포츠조선

신지♥문원, 신혼집 공개 후 '여론 급반전'했다..."행복하세요" 응원 등장

최종수정 2025-09-19 07:00

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 코요태 신지가 신혼집을 최초공개하며 행복한 그의 모습에 팬들도 축복과 응원의 목소리를 높였다.

17일 신지의 유튜브 채널에는 '신혼집에 노래방이 있다고? 코요태 신지의 전원주택 최초공개'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

신지는 "신혼집 공개는 처음이라 너무 떨린다"며 앞으로 문원과 살 신혼집을 구석구석 공개했다.

이날 신지는 "사실 집 공개 처음이라 떨리는 거 같다. 내가 집 공개도 처음이지만 어떻게 보면 신혼집을 공개하는 거지 않냐. 너무 떨린다"며 설레어했다.

신지는 추억이 가득한 물건들을 전시해놓은 곳을 보면서 "내가 그동안 친구들이랑 사진 찍었던 것들, 팬들이 준 선물들을 이렇게 해놨다"면서 "근데 웨딩사진이 나오면 신혼집 느낌 나게 해놓을 거다"라고 예고했다.


신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼한다. 하지만 문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐다.

이에 대해 신지는 "여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다"라는 입장을 밝혔다.

예비신랑과 관련한 루머들은 계속됐지만 신지는 침묵으로 일관했고, 신혼집 공개에서 행복한 신지의 모습에 팬들은 응원의 메시지를 보냇다.


팬들은 "미소 가득 머금고 집 보여주시는 모습 사랑스럽다" "신지님 매일매일 행복하게 알콩달콩 평생 두분 잘 사세요" "반대하는 결혼이어도 신지님 결혼이 가장 중요하다" "항상 행복했으면 좋겠다" 등의 댓글이 이어졌다.

shyun@sportschosun.com

