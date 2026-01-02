"충격!" 토트넘 진짜 큰일 났다, 英 BBC 팩트체크…'EPL 137경…

토트넘은 2일(이하 한국시각) 영국 런던의 지테크 커뮤니티 스타디움에서 열린 브렌트퍼드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 0대0으로 비겼다. 토트넘은 7승5무7패(승점 26)를 기록하며 12위에 머물렀다.
경기 전 분위기는 따뜻했다. 토마스 프랭크 토트넘 감독은 지난 시즌까지 브렌트퍼드를 이끌었다. 프랭크 감독은 브렌트퍼드를 잉글랜드 챔피언십(2부)에서 EPL로 끌어 올렸다. 경기 전, 프랭크 감독은 기립 박수로 따뜻한 환영을 받았다. 프랭크 감독은 경기 뒤 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "매우 좋은 순간이었다. 7년 동안 감독으로 재직한 것은 큰 일이다. 우리는 함께 마법 같은 순간을 이뤄냈다"고 말했다.
사진=REUTERS 연합뉴스
토트넘의 경기는 잘 풀리지 않았다. 경기 초반부터 상대에 오프사이드 득점을 허용하는 등 흔들렸다. 영국 언론 BBC에 따르면 이날 토트넘은 슈팅 9회(유효슈팅 3회) 시도했지만 득점을 기록하지 못했다. 경기는 0대0으로 마무리됐다.
BBC는 '프랭크 감독은 토트넘에서 이전 팀에 비해 인상적이지 못했다. 양 팀 모두 밋밋한 경기를 펼쳤다. 토트넘은 EPL 137경기에서 처음으로 무득점-무승부를 기록했다'고 했다.
이 매체는 '토트넘은 직전 경기에서 크리스털 팰리스를 제압하며 긍정적인 전망으로 2025년을 마감했다. 하지만 새해는 같은 성공으로 시작하지 못했다. 브렌트퍼드 팬들이 가장 좋아하는 프랭크 감독은 아직 토트넘 팬들의 마음을 사로잡지 못했다'고 덧붙였다.