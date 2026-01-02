박나래 '주사이모' 실체 공개됐다 "의사 아냐...주사 맞으면 몸이 아파…

|
[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 박나래 '주사이모'로 알려진 이모씨 정체는 무엇일까.
전 매니저들의 폭로에 따르면 병원이 아닌 곳에서 주사를 맞고, 심지어 처방전 없이 약까지 받은 사실이 드러났다. 일명 '주사 이모'라고 불리는 이 씨에게 받은 것인데, 박 씨와 절친한 사이로 알려진 샤이니 키와 유튜버 입짧은햇님까지 이 씨에게 의료행위를 받았음을 인정하면서 파장은 더 커졌다. 그녀는 대체 누구이길래 유명인들을 대상으로 허가받지 않은 의료행위를 이어간 걸까?
이 씨의 주장대로 그녀는 정말 의사가 맞는 걸까. 진실을 확인하기 위해 직접 그녀의 집을 찾은 제작진. 그곳에서 뜻밖의 인물이 문을 열고 나왔다. 그는 이 씨와 어떤 관계인 걸까?
이 씨를 둘러싼 무성한 소문들. 이 씨가 근무했다는 성형외과 원장마저도 그녀는 의사가 아니라고 하는데, 대체 어떻게 된 일일까.
제작진은 그녀의 진짜 정체를 알 것 같다는 지인들을 어렵게 만날 수 있었다. 10년 전 우연히 만났다는 그녀는 당시에도 자신을 유명 성형외과 의사로 소개했지만, 밝혀진 실체는 충격적이었다고 한다.
그녀의 진짜 정체는 무엇일까. 또한 그녀가 의사가 아니라면, 그녀는 대체 어떻게 유명 연예인들의 의사로 될 수 있었을까? 2일, SBS '궁금한 이야기 Y'에서는 '주사 이모' 이 씨의 실체를 추적한다.
