송일국, 삼둥이 홀로 키우며 살림까지…"아내 빈자리 크다"

기사입력 2025-09-19


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 송일국이 아내와 따로 살이 2년차, 육아와 살림 고수 면모를 드러냈다.

18일 방송된 tvN STORY '각집부부'에서 김정민은 송일국의 도움을 받아 아내 루미코 생일 이벤트를 준비했다.

이날 각집 부부들이 오랜만에 만나는 모습이 그려졌다. 그런데 24시간 아내 루미코와 가족을 그리워했던 김정민은 위기를 맞았다. 여느 때처럼 스위트 커피 한 잔의 여유를 즐기던 김정민 앞에 아내 루미코가 급습했는데, 불시에 청소 상태를 점검한 결과 경악을 금치 못한 것. 루미코는 상온에서 3개월 동안 방치돼 묵은지를 넘어 '썩은지'가 된 김치까지 발견하고 충격에 빠졌다.


이어 루미코의 불시 청소 검문으로 초비상사태에 돌입한 김정민 앞에 구원투수 송일국이 등판했다. '맘마미아'에 동반 출연하는 송일국은 김정민과 마찬가지로 따로 살이 2년차로 공감대를 쌓아온 바.

앞서 송일국은 판사 아내와 2년 반째 주말부부로 살고 있으며, 삼둥이 육아는 자신이 맡고 있다고 밝힌 바 있다. 판사인 아내는 지방으로 발령받아 따로 살고 있다고. 송일국은 "다른 건 괜찮은데 학원 때문에 힘들다. 삼둥이를 계속 라이딩해야 한다"면서 "아내의 빈자리가 크다. 얘들 교육 문제 때문에 그렇다. 저 혼자 하려니 힘들다"고 아내를 향한 그리움을 표했다.


송일국은 육아는 물론이고 살림 고수였다. 송일국은 업자를 방불케 하는 공구함을 들고 김정민의 집을 방문, 지난 2년간 각집 생활로 쌓은 필살 노하우로 집안의 묵은 때를 시원하게 밀어내고 망가진 곳을 수리하며 '송가이버'의 진면모를 발휘했다.

송일국의 활약을 지켜보던 김정민은 "애들이 남자 애들이라 나중에 아빠가 그런 거 하는 거 보면 자연스럽게 배우겠다"라고 말했다. 이에 송일국은 "그럴까?"라고 답했다.

송일국은 기름때가 찌든 가스레인지도 말끔하게 청소했고, 이에 루미코는 "웬만한 주부보다 더 청소 잘하시는 것 같다"라고 감탄했다.


송일국의 도움으로 김정민의 몰라보게 깨끗해졌고, 이에 KCM은 "송일국 형님의 청소 매직쇼 같다"라고 놀라워했다.

마지막으로 송일국은 루미코를 위해 이벤트까지 준비해 줘 감동을 자아냈다.

