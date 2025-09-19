'또 가요제' 한 풀었다..유재석, '대세' 이준영 등에 업고 의기양양 …

|
[스포츠조선 문지연 기자] '80s MBC 서울가요제' 유재석이 이준영에 기대를 건다.
그 중에서도 이준영은 수줍음 많은 성격에 그렇지 못한 깜짝 선곡으로 현장을 발칵 뒤집는다. 지난 회의에서 이준영은 유재석과 하하로부터 "춤을 춰야 한다"라고 주입식 추천을 받은 바 있어, 그가 실제 어떤 선택을 했는지 관심이 집중된다. 이준영의 댄스를 그 누구보다 바랐던 유재석이 벌떡 일어난 모습이 과연 어떤 의미일지 호기심을 증폭시킨다.
유일하게 '혼성 듀엣'을 결성한 남녀 참가자도 등장한다. 남자 참가자의 적극적인 러브콜에 성사된 이 '혼성 듀엣' 팀은 전야제 이틀 전 곡이 정해져 맹연습 중이라고 밝힌다. 그러나 연습한 것치고 호흡이 하나도 안 맞는 모습을 보여 웃음을 유발한다. 그들은 "연습을 너무 해서 억울하다"라며 수상 욕심까지 낸다고 해, 과연 그들이 누구일지 궁금증을 자극한다.
'80s MBC 서울가요제' 본선곡이 공개될 MBC '놀면 뭐하니?'는 20일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.
