[공식] '데뷔 17주년' 아이유, 희소식에 희소식..‘Love wins…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 가수 아이유(IU)가 좋은 소식을 연이어 전하는 중이다. 아이유의 곡 'Love wins all' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파하며 또 하나의 기록을 세웠다.
'Love wins all' 뮤직비디오도 아이유와 방탄소년단 뷔의 열연, 엄태화 감독의 연출, 영화 같은 서사와 영상미로 공개 직후부터 폭발적인 관심을 모았다. 73개국에서 유튜브 인기 동영상 1위를 차지했으며, 영화 같은 서사와 영상미로 'N차 시청'이 이어졌고 현재까지 꾸준한 사랑을 받고 있다. 이번 1억 뷰 돌파로 아이유는 또 하나의 의미 있는 기록을 추가했다.
한편, 아이유의 신곡 '바이, 썸머'는 국내 주요 음원 차트에서 1위를 차지하며 큰 사랑을 받고 있다. 미국 포브스(Forbes)에서는 아이유에 대해 "K팝과 K드라마의 여왕"이라고 칭하며 아이유의 신곡 발매에 대해 언급하고 해외 아이튠즈 차트에서도 1위를 차지하는 등 해외에서도 화제를 모으고 있다. 아이유의 팝업스토어 'Found at Eight'이 더현대 서울에서 운영 중이며, 아이유는 차기작 드라마 '21세기 대군부인' 촬영에 한창이다.