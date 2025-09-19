스포츠조선

[공식] '데뷔 17주년' 아이유, 희소식에 희소식..‘Love wins all’ MV 1억뷰 돌파

기사입력 2025-09-19 09:16


[공식] '데뷔 17주년' 아이유, 희소식에 희소식..‘Love wins…

[스포츠조선 문지연 기자] 가수 아이유(IU)가 좋은 소식을 연이어 전하는 중이다. 아이유의 곡 'Love wins all' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파하며 또 하나의 기록을 세웠다.

소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면, 19일 오전 12시 27분 기준 아이유의 'Love wins all' 뮤직비디오가 1억 뷰를 달성했다. 이는 '스물셋', '밤편지', '팔레트', '삐삐', 'Blueming', '에잇', 'Celebrity', '라일락'에 이어 아이유 통산 9번째 억대 조회 수 뮤직비디오 기록이다.

작년 1월 발매된 'Love wins all'은 아이유의 미니 6집 'The Winning'의 선공개 곡으로, 국내외에서 뜨거운 사랑을 받았다. 공개 직후 멜론TOP100·HOT100, 지니, 벅스 등 주요 음원 차트 1위를 석권했으며, 해외에서도 아이튠즈 톱 송 차트 23개 지역에서 1위를 기록했다. 또한 아이유는 같은 해 미국 빌보드의 '글로벌 넘버 1 아티스트 시리즈(Global No. 1 Artist Series)' 한국 대표로 선정됐다.

'Love wins all' 뮤직비디오도 아이유와 방탄소년단 뷔의 열연, 엄태화 감독의 연출, 영화 같은 서사와 영상미로 공개 직후부터 폭발적인 관심을 모았다. 73개국에서 유튜브 인기 동영상 1위를 차지했으며, 영화 같은 서사와 영상미로 'N차 시청'이 이어졌고 현재까지 꾸준한 사랑을 받고 있다. 이번 1억 뷰 돌파로 아이유는 또 하나의 의미 있는 기록을 추가했다.

한편, 아이유의 신곡 '바이, 썸머'는 국내 주요 음원 차트에서 1위를 차지하며 큰 사랑을 받고 있다. 미국 포브스(Forbes)에서는 아이유에 대해 "K팝과 K드라마의 여왕"이라고 칭하며 아이유의 신곡 발매에 대해 언급하고 해외 아이튠즈 차트에서도 1위를 차지하는 등 해외에서도 화제를 모으고 있다. 아이유의 팝업스토어 'Found at Eight'이 더현대 서울에서 운영 중이며, 아이유는 차기작 드라마 '21세기 대군부인' 촬영에 한창이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

