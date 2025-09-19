김재중, 생전 처음 듣는 가족사에 충격...父몰락에 어머니 행상 '눈물'…

|
[스포츠조선 이유나 기자]'신상출시 편스토랑' 김재중 가족의 파란만장 스토리가 공개된다.
이에 김재중 어머니는 "내가 이 얘기는 생전 안 했는데…"라며 김재중은 기억도 하지 못하는 지난 가족사를 털어놨다. 젊은 시절 금수저 출신의 상당한 재력가였던 김재중의 아버지는 어머니와 풍족한 결혼 생활을 하던 중 주변 사람들의 제안에 다른 사업에 큰돈을 투자했다가 부도가 났고, 김재중 가족은 하루아침에 당시 1억이라는 어마어마한 빚더미에 나앉게 됐었다는 것.
김재중은 생전 처음 듣는 부모님의 파란만장 이야기에 놀라면서도, 눈물을 흘리는 어머니를 보며 함께 울컥했다. 김재중도 처음 알게 된 가족의 파란만장한 스토리, 국민 효자 김재중의 뭉클한 효심, 가족에게 특별한 의미가 담긴 음식들까지, 이 모든 내용은 9월 19일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다.
사진제공 = KBS 2TV '신상출시 편스토랑'
