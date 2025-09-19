스포츠조선

김재중, 생전 처음 듣는 가족사에 충격...父몰락에 어머니 행상 '눈물'(편스토랑)

기사입력 2025-09-19 10:14


김재중, 생전 처음 듣는 가족사에 충격...父몰락에 어머니 행상 '눈물'…

[스포츠조선 이유나 기자]'신상출시 편스토랑' 김재중 가족의 파란만장 스토리가 공개된다.

9월 19일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 다가올 민족 대명절 추석을 위해 준비한 '엄마 손 특집'으로 진행된다. 이에 국민 효자 요리 천재중 김재중은 어머니와 함께 가족의 추억이 담긴 특별한 요리를 선보인다. 이 과정에서 김재중의 부모님이, 그동안 김재중에게도 한 번도 말한 적 없는 가족의 충격적인 과거 이야기를 털어놓는다고 해 궁금증을 더한다.

이날 공개되는 VCR 속 본가를 찾은 김재중은 어머니 건강 상태를 살폈다. 몇 년 전부터 골반 수술, 무릎 수술을 했던 어머니가 이제는 발목까지 안 좋아져 걱정이 많다고. 김재중 아버지는 어머니를 보며 "결혼할 때 손에 물 한 방울 안 묻히게 해 준다고 했는데, 아내에게 나는 죄인이다. 할 말이 없다"라고 자책했다.

이에 김재중 어머니는 "내가 이 얘기는 생전 안 했는데…"라며 김재중은 기억도 하지 못하는 지난 가족사를 털어놨다. 젊은 시절 금수저 출신의 상당한 재력가였던 김재중의 아버지는 어머니와 풍족한 결혼 생활을 하던 중 주변 사람들의 제안에 다른 사업에 큰돈을 투자했다가 부도가 났고, 김재중 가족은 하루아침에 당시 1억이라는 어마어마한 빚더미에 나앉게 됐었다는 것.


김재중 아버지는 "그 일로 큰 충격을 받아서 주변 사람들을 알아보지도 못했다. 사람들이 나보고 모두 '미쳤다'고 했다"라고 말했다. 김재중 어머니는 "(김재중) 아버지가 정말 풍파를 많이 겪었다. 죽을 고비도 많이 넘겼다"고 해 김재중을 놀라게 했다. 말 못 할 사연이 많다는 것. 이어 어머니는 "그 일이 있고, (김재중) 아버지에게 신병이 왔다. 계속 신내림을 안 받으려고 했더니, 마치 미친 사람처럼 이상했다"라고 말했다.

결국 빚과 9남매의 생계는 고스란히 김재중 어머니 몫이 됐다고. 김재중 어머니는 "그때를 생각하면 죽으려고 해도 죽을 수도 없고. 그런데 애들이 '엄마, 배고파'하는데 어쩌겠냐"라며 눈물을 훔쳤다. 그때 김재중 어머니는 길거리 행상부터 시작, 식당 일 등 갖가지 일을 하면서 9남매의 생계를 책임졌고, 놀랍게도 혼자 1억 빚까지 모두 청산했다고.

김재중은 생전 처음 듣는 부모님의 파란만장 이야기에 놀라면서도, 눈물을 흘리는 어머니를 보며 함께 울컥했다. 김재중도 처음 알게 된 가족의 파란만장한 스토리, 국민 효자 김재중의 뭉클한 효심, 가족에게 특별한 의미가 담긴 음식들까지, 이 모든 내용은 9월 19일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다.

사진제공 = KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

lyn@sportschosun.com

