'♥정수지' 조세호, 2세 계획 고백 “좋은 아빠 될 자신 없어…아직은 둘만의 시간”

기사입력 2025-09-19 10:59


[스포츠조선 이유나 기자]넷플릭스 '도라이버'에서 조세호가 2세에 대한 계획을 직접 공개한다.

넷플릭스 예능 '도라이버:잃어버린 핸들을 찾아서'는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램으로 매주 일요일 오후 5시에 공개된다. 진경과 숙, 두 누나와 세호, 우재, 우영으로 이루어진 동생 라인의 강력하고 다채로운 케미와 함께 이들이 보여주는 다소 얼빠진 캐릭터 버라이어티 쇼는 매주 웃음의 향연. 특히 게임, 분장, 벌칙, 여행, 먹방, 토크와 때때로 감동까지 선사하며 탄탄한 팬층을 형성하고 있다.

오는 21일(일) 공개되는 15회는 '토크의 신을 뽑아라'가 펼쳐지는 가운데 '고품격 연예인 클럽'의 회원이 되기 위한 면접이 진행된다. 조세호가 마지막 면접자로 들어서자 면접관이 된 홍진경, 김숙, 주우재, 우영은 이 시간을 기다렸다는 듯 두 주먹을 불끈 쥐고 압박 면접에 돌입한다.

김숙이 "조세호씨 결혼했습니까? 어떤 조건이 있었나요?"라고 포문을 연데 이어 주우재가 "아내분이 첫사랑입니까?"라고 묻자 조세호는 잠시 식은 땀을 흘리더니 미소와 함께 "첫 사라앙~~~ 끝사랑입니다"라고 답해 웃음을 자아낸다. 이에 홍진경은 대뜸 "그걸 장담할 수 있습니까?"라
며 분노를 터트리자 조세호는 "저는 사랑을 끝까지 지키겠습니다"라고 밝혀 뜻밖의 듬직함을 과시한다. 이에 홍진경은 "어떤 사람도 지키고 싶었습니다"라고 덧붙여 숙연함을 자아낸다.

지난해 10월 슈퍼모델 출신 정수지와 결혼한 조세호는 자신의 2세 계획을 직접 밝힌다고. 주우재가 "나는 용돈을 주려고 준비하고 있어. 조세호 2세는 언제쯤 만날 수 있나?"라고 묻자 조세호는 "둘만의 시간이 행복하고 신나서 좀 이기적일수도 있지만 이 시간을 아기에게 뺏기면 안 될 거 같다. 아내가 좋은 엄마일 것 같은데, 내가 좋은 아빠가 될 자신이 솔직히 없어서 헌신할 수 있을 때 2세를 준비하고 싶다"라고 밝혀 모두의 공감을 높인다.

그런가 하면, 조세호가 화장실을 찾다가 만난 이름 모를 시민에게 공식 사과를 발표한다고 해서 관심을 집중시킨다. 그날의 피치 못할 긴급 상황을 리얼하게 재현한 조세호는 끝내 사과 영상을 남긴다. 조세호는 "선생님 그날 아침에 제가 본의 아니게 더 흉한 꼴을 보여드릴 거 같아서 저도 모르게 그랬습니다. 사과드립니다"라고 공식 사과를 발표해 과연 그날의 사건은 무엇일지 관심을 치솟게 한다. 조세호의 2세 계획 발표에 이어 사과 영상의 진실은 '도라이버' 본 방송을 통해 공개된다.

'도라이버:잃어버린 핸들을 찾아서'는 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.

<사진 제공> 넷플릭스 '도라이버'

lyn@sportschosun.com

