[SC-BIFF] "경구 선배를 좋아해서"…'굿뉴스' 변성현 감독, 설경…

[SC-BIFF] "경구 선배를 좋아해서"…'굿뉴스' 변성현 감독, 설경구와 네 번째 의기투합 어떨까(종합)

최종수정 2025-09-19 11:16

[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 변성현 감독과 배우 설경구가 영화 '굿뉴스'를 통해 네 번째로 의기투합했다.

영화 '굿뉴스' 기자회견이 19일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐 기자회견장에서 진행됐다. 현장에는 설경구, 홍경, 야마다 타카유키와 변성현 감독, 박가언 수석 프로그래머가 참석했다.

넷플릭스 영화 '굿뉴스'는 제30회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작이다. 영화는 1970년, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그렸고, '불한당: 나쁜 놈들의 세상'(이하 '불한당'), '킹메이커', '길복순'의 변성현 감독이 메가폰을 잡았다.

'굿뉴스'는 1970년 3월 발생한 요도호 납치 사건을 모티브로 한 재난 스릴러물이다. 연출을 맡은 변 감독은 "그냥 코미디 장르가 아니라, 앞에 '블랙'이 붙는다"며 "작품을 통해 재미를 드리는 것뿐만 아니라, 날카로움도 있어야 한다고 생각했다. 이 사건은 1970년도에 벌어진 사건이지만, 제가 지금 느끼고 있는 현실에 대해서도 이야기할 수 있을 것 같았다"고 밝혔다.


설경구는 '불한당', '킹메이커', '길복순'에 이어 '굿뉴스'로 변 감독과 네 번째 작업을 함께했다. 그는 "변성현 감독과 네 번째 작업을 함께 하게 돼 더 고민스러웠다. '불한당' 때부터 이런 스타일에 조금 거부감이 있었는데, 제대로 겪고 '굿뉴스'라는 스케일이 큰 영화에서 저를 어떤 스타일로 보이게 만들지 호기심이 생기더라. '불한당' 때는 빳빳하게 핀다고 했는데, 이번 작품에서는 다시 구겨 버린다고 해서 어떻게 구길지 궁금했다. 저를 어떻게든 변화하게끔 애써줘서 고맙게 생각하고 있다"고 말했다.

변 감독은 "제가 경구 선배를 좋아한다. 형님으로서, 선배로서 좋아해서 이번 작품에서도 같이 한다"며 "제가 영화제의 섹션을 잘 모르는데, 갈라 프레젠테이션이란 섹션에 초청됐다는 소식을 듣고 '어, 그렇구나' 했다. 근데 함께 오른 감독님들의 면면을 봤는데 '감히 제가 끼어도 되나' 싶더라. 송구스러우면서도 자랑스러웠다"고 전했다.


홍경은 비밀 작전에 투입되는 공군 중위 서고명 역을 맡았다. 이에 그는 "서고명은 실존했고, 그 상황에 놓여있던 중대한 인물"이라며 "저희 영화 인트로에도 나오는데, 어떤 사건을 모티브로 하되 많은 부분을 감독님께서 재구성해 상상력으로 풀어내셨다. 저도 감독님이 대본에 써놓으신 캐릭터를 어떻게 풀어가야 할지 고민을 많이 했다"고 전했다.

특히 홍경은 작품 안에서 일본어 대사까지 선보일 예정이다. 변 감독은 홍경의 일본어 실력에 대해 "홍경이 일본어를 할 때 놀랐다. 보통 외국어 연기를 하려면 그 대사를 입에 붙도록 외워야 하는데, 홍경은 한글의 가나다라 같은 일본어의 히라가나부터 공부를 시작하더라. 상대 배우의 이야기를 듣고 싶다고 해서 깜짝 놀랐다"고 감탄을 표했다.


이를 들은 홍경은 "그리 월등하지 않다고 생각하고, 조금 낯간지럽긴 하다. 제작사 대표님과 프로듀서님께서 저에게 충분한 시간을 주셨다. 감독님 덕도 있지만, 배우로서 프리 프로덕션 기간을 오래 가질 수 있는 건 경험이 없는 저에게 중요한 요소다. 대표님과 프로듀서님의 역할이 중요했다. 되려 그 시간에 (일본어 실력이) 비례하지 못해서 낯간지러운 게 있다. 좋게 봐주셔서 감사하다"고 겸손함을 보였다.


한국으로 급파된 일본 운수정무차관 신이치를 연기한 야마다 타카유키는 '굿뉴스'를 통해 처음으로 한국 작품에 출연했다. 그는 "(요도호 사건의) 명칭은 알아도 잘 몰랐다"며 "역사를 아는 건 중요하다고 생각하고, 작품에 출연할 수 있어서 기쁘고 감사하다. 현장에서 감독님과 많은 대화를 나누면서, 리얼리티보단 감독님이 창작하신 작중 캐릭터에 집중하려고 했다"고 전했다.

또한 '굿뉴스'는 1968년부터 1973년까지 연재된 일본 만화 '내일의 죠'를 패러디해 이목을 끌었다. 변 감독은 "출판사와 작가님께 존경의 마음을 담아 허락을 부탁드린다는 손 편지를 썼다. 난항을 겪었는데, 다행히 제 연출 의도를 알아봐 주시고 허락해 주셨다. '굿뉴스'에 큰 영향을 준 작품이기도 하고, 꼭 필요했던 장면이었다"며 "열심히 찍었으니 재밌게 봐달라"고 기대를 당부했다.

한편 제30회 부산국제영화제는 17일부터 26일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다. '굿뉴스'는 오는 10월 17일 넷플릭스에서 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

