최종수정 2025-09-19 11:13

'이병헌 딸' 21개월 서이, 어린이집 등원길 포착..아빠 울린 뒷모습

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이민정이 사랑스러운 딸의 뒷모습을 공개했다.

19일 이민정은 하트 이모티콘과 함께 딸의 사진을 공개했다.

사진에는 이민정의 딸 서이 양의 뒷모습이 담겨있다. 어린이집을 가는 듯한 서이 양은 인형 가방에 예쁜 모자와 옷을 입고 앙증맞은 뒤태를 드러내 랜선 이모, 삼촌들의 미소를 자아낸다.

최근 이병헌은 아내 이민정의 유튜브 채널에 출연해 둘째 딸을 향한 애틋한 마음을 드러내 눈길을 끌었다.


이병헌은 최근 '어쩔 수가 없던 일'에 대한 질문에 둘째 딸을 어린이집에 등원 보냈을 당시를 언급했다.

그는 "며칠 전 아기가 어린이집에 처음 가는데, 안고 있다가 셔틀버스 선생님한테 넘기는데 자지러지게 우는 것을 봤다"면서 "생각 같아선 다시 데려오고 싶은데, 어쩔 수 없이 떠나보내는 그 상황이 제일 어쩔 수 없었던 것 같다"고 고백해 눈길을 끌었다.

한편 이민정과 이병헌은 2013년 결혼해 2015년에 아들을, 2023년 12월에 늦둥이 딸을 품에 안았다.

jyn2011@sportschosun.com

