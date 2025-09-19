스포츠조선

'어튈라' 쯔양 먹방에…조나단 "겸손함 배워", 안재현 "블랙홀 있어"

기사입력 2025-09-19 12:08


사진 제공=ENA, NXT, 코미디TV

[스포츠조선 정빛 기자] 조나단과 안재현이 쯔양의 먹방에 놀랐다.

조난단이 19일 서울 상암 스탠포드호텔 그랜드볼룸에서 열린 ENA, NXT, 코미디TV 새 예능프로그램 '어디로 튈지 몰라('어튈라')' 제작발표회에서 "혹시 덜 먹지 않을까 했는데 역시더라. 겸손함을 배웠다"고 하자, 안재현이 "쯔양 안에는 또 다른 블랙홀이 있다"라고 했다.

'어디로 튈지 몰라'는 짜여진 리스트도, 사전 기획된 코스도 없이, 오로지 맛집 사장님들의 릴레이 추천에 따라 인생 맛집을 찾아다니는 '노(No) 섭외 즉흥 맛집 투어 예능'이다. 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 함께 맛집 투어를 할 예정이다.

무려 1240만 구독자를 보유한 먹방 크리에이터계의 탑티어 쯔양이 첫 예능 고정 멤버로 합류하며 맛과 양, 그리고 진정성까지 갖춘 먹방 마스터로서 '보법 다른 미식'을 펼친다.

팀의 막내인 조나단은 거침없는 전투 먹방부터, 솔직한 리액션까지 섭렵하며, '입이 곧 무기'인 분위기 메이커로 팀에 활력을 불어넣을 전망이다. 조나단은 쯔양의 먹방을 지켜본 것에 "주변에서 '진짜 잘 먹냐'는 질문을 많이 한다. 누나가 혹시 먹을 때 덜 먹지 않을까 했는데, 진짜 역시더라"고 감탄했다.

그러면서 "정말 그냥 편하게 그냥 먹고 있는데 양이 달라져 있더라"며 "우린 먹는 게 제한적이다 보니까 '배불러'라는 소리가 나올 때쯤 눕는데, 누나는 전혀 그런 게 없다. 오히려 먹고 나서 메뉴판을 보면서 다음을 생각하는 경우가 많더라. 보면서 겸손함을 배웠다"며 쯔양을 치켜세웠다.

그러자 안재현도 "저희는 전날 굶어야 한다. 그래야 쯔양의 양과 비슷하다. 쯔양 안에는 또 다른 블랙홀이 있다"라며 거들었다.

ENA, NXT, 코미디TV이 공동 제작하는 신규 예능 '어디로 튈지 몰라'는 오는 21일 오후 7시 50분에 첫 방송된다.

