[SC현장]'사회화' 쯔양 합류…'어튈라', 전현무는 없어도 우여곡절 新…

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 김대호, 배우 안재현, 먹방 크리에이터 쯔양, 방송인 조나단이 즉흥 먹방 예능 '어디로 튈지 몰라'(이하 '어튈라')로 뭉쳤다.
19일 서울 상암 스탠포드호텔 그랜드볼룸에서 ENA, NXT, 코미디TV 새 예능프로그램 '어튈라' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 참석했다.
이 맛집은 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 함께 투어한다. 예능 대세 행보를 걷고 있는 김대호는 감각적인 입담과 풍부한 어휘력으로 팀의 맏형이자 '진짜 미식가'로서 생생한 경험을 전한다.
김대호는 "저희가 맛집을 찾아다니는데, 사장님의 인생 맛집을 추천받아 전국 어디든 달려간다. 현장에서 바로 섭외하다 보니 예상치 못한 상황이 계속 벌어진다. 여행처럼 느껴지는 것도 관전포인트"라고 소개했다.
맛집 섭외 기준에 대해서는 "솔직히 정말 지인의 맛집일지 아닐지는 모르겠으나, 사장님을 믿고 가는 것"이라며 "어떤 이유로 요즘에도 찾는지, 어떤 추억이 있는지 자세히 물어본다. 호적 등본까지 떼지는 않겠지만, 사연이 얽힌 인생 맛집을 추천받아 가는 것"이라고 설명했다.
안재현은 '조각 비주얼 뒤 인간미 넘치는 입맛'으로 프로그램에 재미를 더하며, 요리에 조예가 깊은 '요섹남 매력'과 못 말리는 '허당 매력'을 동시에 뽐낸다.
그는 "촬영 날이면 전날 저녁 일찍 자고 새벽 2~3시에 일어나 이동한다. 하루 이동 거리가 300km는 기본이다. 집에 돌아오면 새벽 1시쯤"이라며 고생담을 털어놨다
무려 1240만 구독자를 보유한 먹방 크리에이터계의 탑티어 쯔양이 첫 예능 고정 멤버로 합류하며 맛과 양, 그리고 진정성까지 갖춘 먹방 마스터로서 '보법 다른 미식'을 펼친다.
그간 방송 출연 요청이 쇄도했음에도, 피했던 이유로 "제가 웃기거나 재밌는 성격이 아니고, 사람들과 잘 어울리지 못한다. 집에만 있는 편이고 개인 채널 스케줄만으로도 벅찼다"고 털어놨다. 이어 "그런데 이영식 PD님이 계속 연락을 주셨다. '웃기지 않아도 된다, 평소 모습만 보여주면 된다'고 하셔서 용기를 냈다. 해보니 생각보다 너무 좋고, 사회화를 하고 있다는 기분이 든다"고 미소 지었다.
최근 논란을 의식한 듯 "방송 활동을 처음으로 해보는데 새로운 생각이 생겼다"고 솔직하게 전하기도 했다.
팀의 막내인 조나단은 거침없는 전투 먹방부터, 솔직한 리액션까지 섭렵하며, '입이 곧 무기'인 분위기 메이커로 팀에 활력을 불어넣을 전망이다. 특히 쯔양의 먹방을 가장 가까이서 지켜본 조나단은 "주변에서 '쯔양 진짜 잘 먹냐'는 질문을 많이 받았다. 누나가 혹시 덜 먹는 건 아닌가 싶어 봤는데 역시였다. 우린 배부르면 멈추는데 누나는 계속 메뉴판을 보더라. 겸손함을 배웠다"고 감탄했다.
그는 "쯔양 누나는 제가 절대 만날 일 없을 거라 생각했던 분인데 함께하게 돼 너무 놀랍고 감사하다"며 남다른 소감을 전했다. 안재현도 "저희는 전날 굶어야 한다. 그래야 쯔양의 양과 비슷하다. 쯔양 안에는 또 다른 블랙홀이 있다"라며 거들었다.
김대호는 "사장님들이 당황하시는 경우가 많아 아나운서 경험을 살려 조리 있게 취지를 설명한다"고 했고, 안재현은 "멀리서 왔다는 진심을 호소한다. '서울에서 대구까지 왔다'고 하면 어느 순간 짠하게 보시고 자리를 내주신다"고 말했다. 쯔양은 "저는 오히려 촬영하는 날이 제일 배고픈 날이다. 이동 시간이 길어 배가 고프다 보니 오히려 평소보다 적게 먹는다"고 웃었다.
촬영을 함께하며 돈독해진 팀워크도 드러났다. 김대호는 "동생들이 잘 받아줘 꼰대력을 자연스럽게 풀 수 있었다"며 웃었고, 쯔양은 "김대호의 맛 지식을 존경한다. 안재현은 뒤에서 늘 챙겨주고, 조나단은 분위기 메이커"라며 멤버들에 대한 애정을 드러냈다. 조나단 역시 "형과 누나가 다 받아줘서 편하게 할 수 있었다. 그 점이 감사하다"고 화답했다.
'전현무계획' 등 이미 맛집 예능이 많다는 우려도 있다. 김대호는 "사실 새로운 프로그램이 어디 있겠나. 다 비슷비슷하다. 다만 '전현무계획'에는 전현무가 있다. 그래서 섭외가 잘 된다. 우리는 그만큼 우여곡절이 많다. 그 역경을 딛고 인생 맛집을 경험하기 위해 여러 방법을 강구했다. 프로그램을 보시면 그런 지점을 분명히 느끼실 수 있을 것"이라며 재치 있게 설명했다.
ENA, NXT, 코미디TV이 공동 제작하는 신규 예능 '어디로 튈지 몰라'는 오는 21일 오후 7시 50분에 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com