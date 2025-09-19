기안84, 결혼 두려움 고백 "감사함 잊고 이혼할까 무서워" ('션과함께')

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 결혼에 대한 두려움을 고백했다.
그러자 기안84는 "이렇게 말하면 웃기긴 한데 나는 재벌들의 삶이 부럽지는 않다"고 털어놨다. 션은 "내가 줄 수 있는 행복에 대한 조언은 모든 사람이 행복의 컵이 있다고 생각한다. 내 행복의 컵이 가득 차고 넘쳤을 때는 결혼 시기였다. 혜영이와 결혼하고 그게 비로소 차고 넘쳤고, 넘친 거로 나누기 시작했다. 그러면서 더 큰 행복을 누리는데 살다 보니까 내 행복의 컵이 자꾸 작아진다. 조금만 채워도 넘치고 넘치는 게 많으니까 난 항상 행복할 수 있다"며 "행복의 컵이 자꾸 커지면 채우느라 자꾸 불행해지는 데 작은 것에 감사하면 행복의 컵이 작아지니까 소소한 것에서도 행복한 게 자꾸 넘친다"고 밝혔다.
이를 들은 기안84는 "어렸을 때는 열등감을 에너지 삼아서 계속 살아왔다. 그땐 잘하는 게 없었다. 그러다 (웹툰) 1등 해보니까 뺏기면 안 될 것 같은 느낌이었다. 순위가 2등으로 내려가면 그것도 감사한 건데 '순위 떨어진다'고 불안해했다. 나한테 그것밖에 없었으니까"라며 "삶을 대하는 태도의 원천은 확실하게 열등감이었다. 너무 열등감 있게 삶을 산 게 에너지가 되기도 했지만, 결론적으로 내겐 독이 됐던 거 같다"고 털어놨다.
그러면서 "션 형님을 롤모델로 삼아서 살아보겠다. 근데 나는 결혼 같은 것도 무서운 게 결혼한다는 게 되게 감사하겠지만 살다 보면 감사한 걸 까먹고 이혼해 버릴까 봐 두렵다"고 고백했다.
이에 션은 "분명히 그렇게 걱정할 수도 있다. 근데 러닝도 마찬가지 아니냐. '마라톤 뛸 수 있을까' 걱정만 하다 보면 할 수 없는데 '그래도 한 번 해보지', '끝이 어딘지 가봐야지'라고 하지 않냐. 힘든 과정 안에서 나름대로 행복도 알아가고, 여러 가지 과정 안에 힘든 일이 있을 수 있지만 가보지 않은 길은 우리가 모르니까 용기 내서 가보는 것도 좋다"고 조언했다.
기안84는 어떤 사람으로 기억되고 싶냐는 질문에 "마음 같아서는 사람들이 되게 날 좋게 봐줬으면 좋겠다는 욕심이 있다. 뭐든지 좋게 봐주시면 감사하고 개인적으로는 최대한 눈치 안 보고 살려고 한다. 눈치를 너무 많이 보고 산다"며 "사람들한테 눈치 안 보고 산다고 하는데 되게 많이 본다. 남들에게 피해주지 않는 선에서 눈치 안 보고 싶다"고 밝혔다.