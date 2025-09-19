스포츠조선

기안84, 결혼 두려움 고백 "감사함 잊고 이혼할까 무서워" ('션과함께')

기사입력 2025-09-19 15:57


[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 결혼에 대한 두려움을 고백했다.

18일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '러닝 전후로 삶이 달라진 우리 기안84' 영상이 게재됐다. 영상에서 기안84는 션과 함께 달리며 진솔한 이야기를 나눴다.

이날 기안84는 행복에 대한 질문을 던졌다. 이에 션은 "결국 행복이란 감사에 있다. 작은 것들에 감사를 찾아가는 사람이 행복한 거 같다. 아무리 많아도 감사를 못 찾는 사람은 불행하다. 실제로 정말 우리가 부러워할 만큼 모든 걸 다 갖춘 사람도 불행한 사람이 있지 않냐"고 말했다.

그러자 기안84는 "이렇게 말하면 웃기긴 한데 나는 재벌들의 삶이 부럽지는 않다"고 털어놨다. 션은 "내가 줄 수 있는 행복에 대한 조언은 모든 사람이 행복의 컵이 있다고 생각한다. 내 행복의 컵이 가득 차고 넘쳤을 때는 결혼 시기였다. 혜영이와 결혼하고 그게 비로소 차고 넘쳤고, 넘친 거로 나누기 시작했다. 그러면서 더 큰 행복을 누리는데 살다 보니까 내 행복의 컵이 자꾸 작아진다. 조금만 채워도 넘치고 넘치는 게 많으니까 난 항상 행복할 수 있다"며 "행복의 컵이 자꾸 커지면 채우느라 자꾸 불행해지는 데 작은 것에 감사하면 행복의 컵이 작아지니까 소소한 것에서도 행복한 게 자꾸 넘친다"고 밝혔다.

이를 들은 기안84는 "어렸을 때는 열등감을 에너지 삼아서 계속 살아왔다. 그땐 잘하는 게 없었다. 그러다 (웹툰) 1등 해보니까 뺏기면 안 될 것 같은 느낌이었다. 순위가 2등으로 내려가면 그것도 감사한 건데 '순위 떨어진다'고 불안해했다. 나한테 그것밖에 없었으니까"라며 "삶을 대하는 태도의 원천은 확실하게 열등감이었다. 너무 열등감 있게 삶을 산 게 에너지가 되기도 했지만, 결론적으로 내겐 독이 됐던 거 같다"고 털어놨다.


러닝을 통해 행복을 찾게 됐다는 그는 "지금 만약 앞으로 내가 뛸 수 없게 된다면 너무 불행하다고 느낄 거 같다. 시원한 냄새도 맡을 수 없고, 뛰고 난 뒤에 느낌이나 뛰고 난 후에 시원한 맥주 같은 게 사라지면 너무 크다. 그렇게 생각하니까 지금 삶에 감사하긴 하다"며 미소 지었다.

그러면서 "션 형님을 롤모델로 삼아서 살아보겠다. 근데 나는 결혼 같은 것도 무서운 게 결혼한다는 게 되게 감사하겠지만 살다 보면 감사한 걸 까먹고 이혼해 버릴까 봐 두렵다"고 고백했다.

이에 션은 "분명히 그렇게 걱정할 수도 있다. 근데 러닝도 마찬가지 아니냐. '마라톤 뛸 수 있을까' 걱정만 하다 보면 할 수 없는데 '그래도 한 번 해보지', '끝이 어딘지 가봐야지'라고 하지 않냐. 힘든 과정 안에서 나름대로 행복도 알아가고, 여러 가지 과정 안에 힘든 일이 있을 수 있지만 가보지 않은 길은 우리가 모르니까 용기 내서 가보는 것도 좋다"고 조언했다.

기안84는 어떤 사람으로 기억되고 싶냐는 질문에 "마음 같아서는 사람들이 되게 날 좋게 봐줬으면 좋겠다는 욕심이 있다. 뭐든지 좋게 봐주시면 감사하고 개인적으로는 최대한 눈치 안 보고 살려고 한다. 눈치를 너무 많이 보고 산다"며 "사람들한테 눈치 안 보고 산다고 하는데 되게 많이 본다. 남들에게 피해주지 않는 선에서 눈치 안 보고 싶다"고 밝혔다.

