[공식] 김동현vs파퀴아오vs휘태커 대결 성사..'피지컬 : 아시아' 글…

[스포츠조선 문지연 기자] '피지컬 : 100'의 글로벌 확장판인 '피지컬 : 아시아'에 레전드가 모였다.
8계급 석권이라는 복싱의 역사를 쓴 전설 매니 파퀴아오가 필리핀 팀을 진두지휘한다. 여기에 강력한 킥으로 상대를 순식간에 무너뜨리는 태국 무에타이 세계 챔피언 슈퍼본과 피지컬 DNA가 다른 몽골 전통 씨름 선수 어르헝바야르 바야르사이항, 튀르키예 오일 레슬링 선수로서 네 번이나 챔피언에 등극한 '피지컬 몬스터' 레젭 카라, 인도네시아 보디빌더이자 위압적인 괴물 피지컬의 소유자 이겟스 엑서큐셔너까지 다양한 종목의 아시아 레전드 선수들이 리더를 책임진다.
장호기 PD는 "전 세계 시청자분들이 '피지컬' 시리즈의 치열한 몸의 승부를 사랑해 주셔서 감사하다"며 "'피지컬' 시리즈의 본질은 종목과 나이를 초월한 뜨거운 경쟁에 있다. 이번 '피지컬: 아시아'는 한국에서 시작된 시리즈가 아시아와 주변국으로 확장된 첫 무대다. 국가를 대표하는 자부심까지 더해져 더욱 강력한 경쟁과 뜨거운 감동을 전할 것"이라고 전했다.
아시아 8개국의 국기를 건 국가 대항전인 '피지컬: 아시아'는 오는 10월 오직 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들을 만난다.
