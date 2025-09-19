스포츠조선

[SC-BIFF] '子 동성 결혼 고백' 윤여정 "동성애·이성애 모두 평등해야, 아직 한국은 더 나아가지 못해"

기사입력 2025-09-19 17:50


[SC-BIFF] '子 동성 결혼 고백' 윤여정 "동성애·이성애 모두 평…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 배우 윤여정이 한국의 성소수자 문화에 대한 솔직한 생각을 전했다.

윤여정은 19일 부산 해운대구 우동 비프힐 기자회견장에서 열린 영화 '결혼 피로연' 기자회견에서 "우리는 모두 똑같은 인간이기 때문에 평등해야 한다고 생각한다"라고 전했다.

'결혼 피로연'은 제30회 부산국제영화제 월드시네마 섹션에 공식 초청됐다. 두 동성 커플의 가짜 결혼 계획에 눈치 100단 K-할머니가 등장하며 벌어지는 예측불가 코미디로, 한국계 미국인 앤드류 안 감독이 메가폰을 잡았다. 윤여정은 동성애자인 손자 민을 품는 할머니 자영 역을 맡았다.

앞서 올해 4월 윤여정은 영화 '결혼 피로연' 개봉 기념 현지 매체들과 진행한 인터뷰에서 첫째 아들이 동성애자임을 고백한 바 있다. 당시 그는 "제 첫째 아들이 2000년에 동성애자임을 커밍아웃했다"며 "뉴욕에서 동성 결혼이 합법화 됐을 때 아들의 결혼식을 열어줬다. 한국에서는 아직 비밀로 하고 있었기 때문에 온 가족이 뉴욕으로 왔다. 고향 사람들이 어떤 반응을 보일지 모르겠다. 어쩌면 저한테 책을 던질지도 모르겠다"고 전했다. 그러면서 "이제는 아들보다 사위를 더 사랑한다"고 굳건한 지지를 보냈다.

윤여정은 한국의 성소수자 문화에 대해 "동성애자든 이성애자든 평등해야 한다고 생각한다. 아직 한국 사람들은 이런 문화에서 더 나아가지 못한 것 같다. 제가 한국에서 79년 동안 살았기 때문에 잘 알고 있다. 물론 쉽지 않을 거라는 것도 잘 안다. 그러나 이성애자와 동성애자, 흑인과 백인을 나누는 건 안 된다"며 "우리는 모두 똑같은 인간"이라고 소신을 전했다.

한편 제30회 부산국제영화제는 17일부터 26일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다. '결혼 피로연'은 24일 개봉한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나솔' 출연 30대男, 성폭행 혐의로 징역형…"피해자는 상당한 정신 충격"[SC이슈]

2.

유재석 "김종국, 하객 입단속한 신랑은 처음"…결혼 후 첫 ‘런닝맨’ 폭로 난무

3.

김태균 "비욘세랑 SNS 친구…돈 많냐고 DM도 보냈다"

4.

‘피식대학’ 정재형, 9세 연하 일반인과 11월 결혼 [공식]

5.

김종국 "왜 나만 빼"…억울했던 BTS 정국과 몸짱샷 드디어 공개

연예 많이본뉴스
1.

'나솔' 출연 30대男, 성폭행 혐의로 징역형…"피해자는 상당한 정신 충격"[SC이슈]

2.

유재석 "김종국, 하객 입단속한 신랑은 처음"…결혼 후 첫 ‘런닝맨’ 폭로 난무

3.

김태균 "비욘세랑 SNS 친구…돈 많냐고 DM도 보냈다"

4.

‘피식대학’ 정재형, 9세 연하 일반인과 11월 결혼 [공식]

5.

김종국 "왜 나만 빼"…억울했던 BTS 정국과 몸짱샷 드디어 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

한 타석이 소중한데, '멀티' 고의4구...삼성팬들 "우~" 야유 세례, 디아즈 반응은? [창원 현장]

2.

홍명보호, '한글 이름 마킹' 유니폼 입고 브라질전 치른다

3.

'6G-21타수 무안타' 최악 슬럼프가 하필 지금, 이정후와 SF 갈 길을 잃다...LAD 오타니 2루타 두방 폭발

4.

DH 치른 KT 휴식 얻을까…비 쏟아지는 수원 한화-KT 개시 물음표→취소 시 추후 편성

5.

"하루만 더 쉬게 해주세요" "안돼" 마음 약해진 이호준 감독, 로건 휴식 주기로 하긴 했는데... [창원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.