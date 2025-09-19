[SC-BIFF] 이병헌 "박찬욱 감독? 첫 만남 때 포니테일 머리…첫인…

|
[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이병헌이 박찬욱 감독과의 첫 만남 당시를 회상했다.
이병헌은 박찬욱 감독과 '공동경비구역 JSA', '쓰리, 몬스터'에 이어 '어쩔수가없다'로 재회해 관객들의 기대를 모았다. 박 감독과의 첫 만남을 떠올린 그는 "제가 영화를 두 편을 말아먹고, 세 번째 영화 '그들만의 세상' 기술시사가 있던 날이었다. 영화를 한참 보고 있는데, 갑자기 조감독님이 들어오시더니 어떤 감독님이 절 기다리신다고 하더라. 영화가 끝나자마자 제가 나갔는데, 포니테일 헤어스타일의 한 분이 시나리오 봉투를 들고 서 계셨다. '이병헌 배우와 작품을 함께 하고 싶으니 잘 봐달라'면서 봉투를 전달했다. 제 개인적인 취향이지만, 원래 포니테일 헤어스타일을 별로 안 좋아한다(웃음). 감독님의 인상이 별로 안 좋았다. 당시 별의별 생각을 다하면서 '이분과는 작업을 안 할 것 같다'는 예감이 들었다. 근데 그분이 영화 한 편을 말아먹은 박 감독님이었다"고 말했다.
이어 "그때만 해도 충무로에서는 신인 감독이 영화 한 편만 잘 못되어도 더 이상 투자를 받지 못했다. 배우도 두 편 이상의 작품이 잘 안 됐을 경우 섭외가 안 온다. '저 배우가 오면 우리도 망한다'는 인식이 강했기 때문에, 저희 둘 다 다음 작품을 하는 게 기적 같았다. 망한 감독과 망한 배우가 만나서 어떻게 될지 모르지만, 함께 한 번 으쌰으쌰 하면서 찍자고 했던 작품이 바로 '공동경비구역 JSA'였다"고 말했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com