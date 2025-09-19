스포츠조선

'케이티♥' 송중기, 새벽 꽃시장 가는 로맨틱한 남편 "집은 늘 꽃으로 꾸며놔"

기사입력 2025-09-19 21:51


'케이티♥' 송중기, 새벽 꽃시장 가는 로맨틱한 남편 "집은 늘 꽃으로 …

[스포츠조선 이게은기자] 배우 송중기가 꽃에 진심인 면모를 공개했다.

19일 '하이지음 스튜디오' 채널에는 '얘들아 선우해가 꽃말 알려준다고 하거든? 댓글 예쁘게 써줘~'라는 영상이 게재됐다.

송중기는 "드라마 '마이 유스'에서 선우해 역으로 인사드리고 있다. 선우해는 꽃집을 운영하는 플로리스트다. 플로리스트 분께 꽃을 배우기도 하고 꽃에 대한 정보를 전보다 많이 알게 되면서 꽃에 재미를 붙였다"라며 근황을 전했다.


'케이티♥' 송중기, 새벽 꽃시장 가는 로맨틱한 남편 "집은 늘 꽃으로 …
플로리스트 수업 관련 에피소드도 밝혔다. 송중기는 "선생님과 새벽 꽃 시장을 몇 번 갔는데 활기찬 분위기가 너무 좋았다. 예쁜 꽃을 싸게 사는 것도 좋았지만 사람 사는 냄새가 느껴지는 게 너무 좋았다. 그다음에는 저도 개인적으로 한두 번 가본 적 있다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

또 "제가 싱싱한 환경에 싸여있는 걸 좋아해서 그런지 집에는 꽃이 끊임없이 계속 있다. 오키드(난)가 제일 많다"라고 덧붙였다.

한편 송중기는 2023년 영국 배우 케이티 루이스 사운더스와 결혼했으며 슬하에 아들과 딸을 두고 있다. 현재 JTBC 금요드라마 '마이 유스'에 출연 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민폐·유난 결혼 논란 김종국에 유재석도 작심발언 "하객 입단속 처음"('런닝맨')

2.

신애라♥ 울렸다..차인표, 작가 데뷔 16년 만에 기쁜 소식 "분에 넘쳐"

3.

장윤정, 4년 잠적한 카피추에 곡 선물.."잊혀진 줄 알았는데, 정말 귀인"(도장TV)[종합]

4.

김정민,日 국대 선택한 '이중국적' 子에 "어린 나이에 쉽지 않아, 상처 씻어내길"

5.

[SC-BIFF] '子 동성 결혼 고백' 윤여정 "동성애·이성애 모두 평등해야, 아직 한국은 더 나아가지 못해"

연예 많이본뉴스
1.

민폐·유난 결혼 논란 김종국에 유재석도 작심발언 "하객 입단속 처음"('런닝맨')

2.

신애라♥ 울렸다..차인표, 작가 데뷔 16년 만에 기쁜 소식 "분에 넘쳐"

3.

장윤정, 4년 잠적한 카피추에 곡 선물.."잊혀진 줄 알았는데, 정말 귀인"(도장TV)[종합]

4.

김정민,日 국대 선택한 '이중국적' 子에 "어린 나이에 쉽지 않아, 상처 씻어내길"

5.

[SC-BIFF] '子 동성 결혼 고백' 윤여정 "동성애·이성애 모두 평등해야, 아직 한국은 더 나아가지 못해"

스포츠 많이본뉴스
1.

포수 없어 죽겠는데, 김태형 극찬 대형 신인 뭐하나 했더니...무릎 부상, 수술대 올랐었다 [창원 현장]

2.

꿀맛 휴식 얻은 한화, 8연전 피한 선수들 표정도 밝았다 [수원 현장]

3.

벨링엄? 굳이 왜 영입해, 키우면 되는데..."토트넘엔 주드가 있다", 손흥민 졸졸 따라다니던 유망주→'차기 월클' 평가까지

4.

"손흥민이 토트넘이고, 토트넘이 곧 손흥민이다" 역대급 극찬 영혼의 파트너...이별해서도 애정폭발 "SON, GOAT"

5.

"한 번 더 와야하지만…" 죽음의 8연전 사이에 온 단비, '2위 확보' 백전노장도 미소지었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.