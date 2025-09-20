스포츠조선

'42세' 홍현희, 스케줄-육아에 결국 '건강 이상' 생겼다 "번아웃 올 거 같아" (홍쓴TV)

최종수정 2025-09-20 08:47

'42세' 홍현희, 스케줄-육아에 결국 '건강 이상' 생겼다 "번아웃 올…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍현희가 바쁜 스케줄과 육아로 인한 '번아웃'을 고백했다.

19일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '여배우 홍현희의 관리법'이라는 영상이 업로드 됐다.

이날 제이쓴은 "여기 진짜 오랜만에 온다. 한 6개월 됐나?"라며 잔뜩 폼을 잡았고 홍현희는 "그만큼 여유가 없었다는 증거다"라며 끄덕였다.

제이쓴은 "지금 한창 여름 지나갔지 않냐. 이제 막 한참 관리를 해야 될 때다. 찬바람 날 때. 그래서 제가 오늘 특별히 코스를 준비했다. 여름에 피부과 다니면 또 아깝지 않냐. 지금부터 오늘 관리를 해보겠다"라며 자신만만해 했다.


'42세' 홍현희, 스케줄-육아에 결국 '건강 이상' 생겼다 "번아웃 올…
이어 지난번 게스트로 모셨던 관상가에 대해 이야기 하면서 홍현희는 "제가 그때 관상가분 말 중에 너무 와닿았던 게 모든 트러블이 나는 자체가 번아웃과 관련됐다고 하는데 그 얘기 들으니까 안오던 번아웃이 올 거 같다"라고 한탄했다.

제이쓴은 "오늘 현희 매니저로서 관리하는 밀착취재, 아주 마이크로하게 담을 거다. 기대하셔라"라며 자신있어 했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김건모, 2019년 논란 후 첫 근황 포착.."웃는 모습 정말 멋져"

2.

'5세 연하 공무원♥' 곽튜브, 초호화 결혼식 예고 "요즘 돈 나갈 데 많아"(전현무계획)

3.

'케이티♥' 송중기, 새벽 꽃시장 가는 로맨틱한 남편 "집은 늘 꽃으로 꾸며놔"

4.

박태환, 고3 때 10억대 '잠실 아파트' 내돈내산…"그때 사길 잘 했다"

5.

박나래, 돌아가신 조부모 빈 집서 주저앉아 오열 "괴롭고 힘들어" ('나혼산')

연예 많이본뉴스
1.

김건모, 2019년 논란 후 첫 근황 포착.."웃는 모습 정말 멋져"

2.

'5세 연하 공무원♥' 곽튜브, 초호화 결혼식 예고 "요즘 돈 나갈 데 많아"(전현무계획)

3.

'케이티♥' 송중기, 새벽 꽃시장 가는 로맨틱한 남편 "집은 늘 꽃으로 꾸며놔"

4.

박태환, 고3 때 10억대 '잠실 아파트' 내돈내산…"그때 사길 잘 했다"

5.

박나래, 돌아가신 조부모 빈 집서 주저앉아 오열 "괴롭고 힘들어" ('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

'슈퍼스타' 손흥민도 감당 어려운 '자연재해급' 조편성...'메시-홀란' 막고, 돈나룸마 뚫어야?...사상 첫 월드컵 '2포트', 쉬운 길은 없다

2.

1이닝→1⅔이닝 연투도 된다…151㎞ 제대로 꽂힌다! PS 최고 무기 기대 만발 "감독도, 팀도 바라던 모습"

3.

'英 BBC급 충격 보도!' 韓 아이돌 손흥민, 메시 넘었다…"단 2주 만에 MLS 유니폼 최다 판매 등극" 전례 없는 열풍

4.

해트트릭쇼 봤지? "토트넘은 손흥민 이적을 후회하고 있을지도"…1년 잔류는 420억의 가치(英매체)

5.

'얼마나 답답했으면' 경기 내내 손에서 야구공 놓지 못한 안우진, 불의의 부상만 아니었어도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.