스포츠조선

리센느, 라방 중 ‘악!’ 비명 소리..학대 의혹에 “사실무근 강경 대응”

기사입력 2025-09-20 09:23


리센느, 라방 중 ‘악!’ 비명 소리..학대 의혹에 “사실무근 강경 대응…
더뮤즈엔터테인먼트

리센느, 라방 중 ‘악!’ 비명 소리..학대 의혹에 “사실무근 강경 대응…
유튜브

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 리센느(RESCENE)의 '학대 의혹'에 대해 소속사가 직접 해명에 나섰다.

해당 의혹은 최근 리센느의 멤버 메이가 라이브 방송을 진행하던 중 여성의 날카로운 비명 소리와 남성의 고성 소리가 송출되면서 시작됐다.

이에 대해 메이는 방송 중 "옆방에 리센느가 있는데 리센느가 놀고 있나 봐요"라고 답했지만, 일부 온라인 커뮤니티를 중심으로 "소속사의 학대 정황 아니냐"는 의혹이 확산됐다. 심지어 메이의 말을 두고 "팬들에게 보내는 구조 신호 아니냐"는 해석까지 제기됐다.

논란이 커지자 메이는 지난 16일 팬 소통 플랫폼을 통해 직접 해명에 나섰다. 그는 "너무 많은 이야기가 와전되고 있어 바로잡고자 한다"며 "저희는 회사와 평등한 관계이며, 대표님과 직원분들 모두 리센느를 누구보다 아껴주신다. 저희도 그만큼 믿고 함께하고 있다"고 밝혔다.

이어 "해당 소리는 건물 밖 골목에서 들려온 생활 소음이었다. 평소에도 외부 소리가 잘 들리는 구조라 처음엔 멤버들인 줄 알았지만, 해명할 필요조차 없는 터무니없는 일이었다"며 억측을 일축했다.

소속사 더뮤즈엔터테인먼트 역시 공식 입장을 통해 "리센느의 활동과 관련해 근거 없는 루머와 악의적인 비방이 확산되고 있다"며 "사실과 전혀 무관한 내용이며, 허위 사실 유포에 대해서는 선처 없이 법적 대응에 나설 것"이라고 강경한 입장을 전했다.

리센느는 한국인 원이, 리브, 메이, 제나와 일본인 미나미로 구성된 5인조 다국적 그룹이다. 2024년 3월 데뷔 싱글 '리센느'(Re:Scene)를 통해 가요계에 데뷔했으며, 이후 '러브 어택'(LOVE ATTACK), '글로우 업'(Glow Up) 등으로 활동을 했다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김건모, 2019년 논란 후 첫 근황 포착.."웃는 모습 정말 멋져"

2.

'5세 연하 공무원♥' 곽튜브, 초호화 결혼식 예고 "요즘 돈 나갈 데 많아"(전현무계획)

3.

'케이티♥' 송중기, 새벽 꽃시장 가는 로맨틱한 남편 "집은 늘 꽃으로 꾸며놔"

4.

박태환, 고3 때 10억대 '잠실 아파트' 내돈내산…"그때 사길 잘 했다"

5.

박나래, 돌아가신 조부모 빈 집서 주저앉아 오열 "괴롭고 힘들어" ('나혼산')

연예 많이본뉴스
1.

김건모, 2019년 논란 후 첫 근황 포착.."웃는 모습 정말 멋져"

2.

'5세 연하 공무원♥' 곽튜브, 초호화 결혼식 예고 "요즘 돈 나갈 데 많아"(전현무계획)

3.

'케이티♥' 송중기, 새벽 꽃시장 가는 로맨틱한 남편 "집은 늘 꽃으로 꾸며놔"

4.

박태환, 고3 때 10억대 '잠실 아파트' 내돈내산…"그때 사길 잘 했다"

5.

박나래, 돌아가신 조부모 빈 집서 주저앉아 오열 "괴롭고 힘들어" ('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

'슈퍼스타' 손흥민도 감당 어려운 '자연재해급' 조편성...'메시-홀란' 막고, 돈나룸마 뚫어야?...사상 첫 월드컵 '2포트', 쉬운 길은 없다

2.

1이닝→1⅔이닝 연투도 된다…151㎞ 제대로 꽂힌다! PS 최고 무기 기대 만발 "감독도, 팀도 바라던 모습"

3.

'英 BBC급 충격 보도!' 韓 아이돌 손흥민, 메시 넘었다…"단 2주 만에 MLS 유니폼 최다 판매 등극" 전례 없는 열풍

4.

해트트릭쇼 봤지? "토트넘은 손흥민 이적을 후회하고 있을지도"…1년 잔류는 420억의 가치(英매체)

5.

'얼마나 답답했으면' 경기 내내 손에서 야구공 놓지 못한 안우진, 불의의 부상만 아니었어도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.