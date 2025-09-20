스포츠조선

'56세' 지상렬, '한선화 닮은꼴' 쇼호스트와 진짜 핑크빛♥.."100% 호감" ('살림남')

기사입력 2025-09-20 10:01


'56세' 지상렬, '한선화 닮은꼴' 쇼호스트와 진짜 핑크빛♥.."100…

[스포츠조선 조윤선 기자] "연예계 대표 솔로남 지상렬, 56세에 진짜 핑크빛 기류가 찾아왔다?"

20일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 지상렬과 '한선화 닮은꼴' 승무원 출신 쇼호스트 신보람의 설렘 가득한 만남이 공개된다.

지난 방송에서 염경환의 소개로 첫 인연을 맺었던 지상렬과 신보람은 이번에는 본격적으로 단둘만의 1대1 만남을 갖는다. 이를 앞두고 지상렬은 '살림남' 식구 백지영, 은지원, 박서진에게서 "그녀와의 만남에서 절대 하면 안 되는 행동" 특급 코칭을 받으며 기대감을 더한다.

드디어 약속의 날, 먼저 도착한 지상렬은 혹시 모를 어색함에 긴장할 신보람을 위해 제작진과 일부 카메라 철수를 부탁하는 배려심을 발휘했다. 그동안 다수의 연애 프로그램에 출연했던 지상렬의 전에 없던 진지한 면모에 스튜디오 반응도 술렁였다.

신보람과 마주 앉은 지상렬은 그간 이성 앞에서 쑥스러워하고 머뭇거리던 모습과 달리 분위기를 주도하며 적극적인 면모를 보였다. 특히 호랑이띠인 신보람에게 "호랑이띠랑 개띠가 잘 맞는다. 개띠 어때요?"라며 기습적인 '개띠 플러팅'을 날려 현장을 폭소케 한다.


'56세' 지상렬, '한선화 닮은꼴' 쇼호스트와 진짜 핑크빛♥.."100…
또 신보람이 반려견으로 인해 전 연인과 이별했던 사연을 털어놓자, 지상렬은 애견인임을 어필하며 "난 똥도 집어 먹는다"는 무리수 멘트로 모두를 경악하게 했다. 어디서도 보지 못했던 그의 적극적이고 진심 어린 태도에 MC들과 박서진, 절친 수빈은 "저건 100% 호감이다", "지상렬이 사랑에 미쳤다"며 과몰입 반응을 쏟아낸다.

연애 프로그램을 방불케 하는 설렘 가득한 티키타카 끝에, 지상렬은 신보람에게 "다시 만나고 싶다면 약속 장소로 나와 달라"는 깜짝 직진 고백까지 건넸다.

과연 신보람은 지상렬의 고백에 어떤 선택을 내릴까. 두 사람의 만남이 새로운 러브스토리로 이어질 수 있을지는 20일(토) 밤 10시 45분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 돌아가신 조부모 빈 집서 주저앉아 오열 "괴롭고 힘들어" ('나혼산')

2.

'수련 촬영 금지'라던 이효리 요가 원장 "몰래 촬영은 OK"

3.

안선영, 치매母 용서하는데 50년..."미워하느라 시간 허비"

4.

지현우, 7세 연하 이세희와 ♥핑크빛 터졌다.."놀랄 정도로 비슷" ('전현무계획2')

5.

박태환, 고3 때 10억대 '잠실 아파트' 내돈내산…"그때 사길 잘 했다"

