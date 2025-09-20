이세영, 가슴 수술 후 A→D컵 됐다 "2000% 만족..자신감 넘쳐" …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이세영이 가슴 수술 후기를 공유했다.
이 됐다"고 말했다.
가슴 수술을 받은 이유에 대해 "가슴 필러를 했고 그게 터져서 겨드랑이, 등, 광배까지 퍼져서 수술 안 할 수 없는 상황이었다. 그걸 긁어내고 나니까 원래 갖고 있던 내 모양이 없어졌다. 필러가 내 세포들하고 엉겨 붙었는데 긁어내다 보니까 한쪽 가슴 모양이 쭈글쭈글해서 이상해졌다"며 "이렇게 살아가느니 한 번뿐인 인생 예쁜 가슴으로 살아가자고 생각해서 했다. 나 자신을 위해서 받은 수술"이라고 설명했다.
또한 "가슴 수술 전에 살찌워야 했다. 생착이 예쁘게 되려면 너무 마르면 가슴 넣어도 진짜 공깃밥처럼 된다. 어느 정도 볼륨감을 만들어 가야 가슴도 예쁘게 자리 잡는다고 해서 살찌워갔는데 그 살을 빼기가 힘든 게 단점"이라고 말했다.
장점에 대해서는 "나시 입었을 때 너무 만족스럽다. 나시만 입어도 태가 난다. 가장 큰 장점이 아닌가 생각한다"며 "허리도 얇아 보인다. 수술 전에도 원래 마른 편이긴 하지만 확실히 가슴이 살아나니까 더 잘록해 보인다. 하체는 자신 있지만 상체는 그 정도는 아니었는데 더 호리병 같고 더 늘씬해 보이는 장점이 생긴다"고 설명했다.
이어 "뽕 없는 비키니 입어도 자신감이 넘쳐난다. 나 자신한테 자신이 있으면 자세도 좋아진다"며 "단점으로 말한 불편함만 감수하면 그 이후의 삶은 너무 만족한다. 내가 눈 2번, 코 1번 교정 중이고, 가슴 필러도 해봤는데 가장 만족감 높은 게 가슴 수술이다. 2000% 만족한다. 옷 고를 수 있는 폭이 달라지고 나 자신에 대한 마인드도 달라진다"고 강조했다.
그러면서 "가슴 수술하고 실제 살이 좀 찌긴 했지만 다이어트했음에도 '살쪘나'라는 이야기를 많이 들었다. 아무래도 바스트가 커지니까 부해 보이는 게 있다"며 "가슴이 커지면서 기존에 입었던 옷들도 못 입게 됐다. 그거 빼고는 단점은 별로 없는 거 같다"고 말했다.