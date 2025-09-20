스포츠조선

이세영, 가슴 수술 후 A→D컵 됐다 "2000% 만족..자신감 넘쳐" ('영평TV')

기사입력 2025-09-20 15:10


이세영, 가슴 수술 후 A→D컵 됐다 "2000% 만족..자신감 넘쳐" …

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이세영이 가슴 수술 후기를 공유했다.

19일 이세영은 유튜브 채널 '영평TV'에 'A에서 D컵 가슴 수술 6개월 차 Q&A (가슴성형의 장단점, 비키니 입었을 때 모양 전부 공개)' 영상을 올렸다.

가슴 수술한 지 6개월 차가 됐다는 이세영은 "가슴 수술 후 6개월 정도 되면 이제는 내 가슴이라고 말할 수 있는 상태라고 한다. 완벽하게 6개월

이 됐다"고 말했다.

가슴 수술을 받은 이유에 대해 "가슴 필러를 했고 그게 터져서 겨드랑이, 등, 광배까지 퍼져서 수술 안 할 수 없는 상황이었다. 그걸 긁어내고 나니까 원래 갖고 있던 내 모양이 없어졌다. 필러가 내 세포들하고 엉겨 붙었는데 긁어내다 보니까 한쪽 가슴 모양이 쭈글쭈글해서 이상해졌다"며 "이렇게 살아가느니 한 번뿐인 인생 예쁜 가슴으로 살아가자고 생각해서 했다. 나 자신을 위해서 받은 수술"이라고 설명했다.

이세영은 "대략적으로 크기는 D컵 정도다. 보통 B컵, C컵 초반을 한다더라"며 "가슴 수술한 사람은 '더 크게 넣을걸' 후회하고, 가슴 수술 안 한 사람들은 '적당히 넣어라'라고 한다. 근데 C컵 한 사람들이 D컵할 걸 후회하기 때문에 그 후기도 참고해서 C컵 하려다가 D컵으로 튼 케이스다. 내 가슴에 넣는 크기 중에 크면서도 예쁠 수 있는 타입이 딱 그 정도 사이즈였던 거 같다"며 가슴 사이즈를 공개했다.


이세영, 가슴 수술 후 A→D컵 됐다 "2000% 만족..자신감 넘쳐" …
가슴 수술 후 장단점에 대해서도 자세하게 밝혔다. 이세영은 "단점은 옆으로 누워서 자는 게 힘들다. 아무래도 모양 잡히기까지 반년 정도 충분히 시간 가져야 해서 옆으로 자는 게 불편하다. 와이어 있는 브래지어는 금지고, 3개월 차 때까지는 브래지어를 차고 자야 해서 불편하다"며 "3개월 동안 하고 자서 소화가 힘들어서 소화제 달고 살았던 기억이 있다"고 털어놨다.

또한 "가슴 수술 전에 살찌워야 했다. 생착이 예쁘게 되려면 너무 마르면 가슴 넣어도 진짜 공깃밥처럼 된다. 어느 정도 볼륨감을 만들어 가야 가슴도 예쁘게 자리 잡는다고 해서 살찌워갔는데 그 살을 빼기가 힘든 게 단점"이라고 말했다.


장점에 대해서는 "나시 입었을 때 너무 만족스럽다. 나시만 입어도 태가 난다. 가장 큰 장점이 아닌가 생각한다"며 "허리도 얇아 보인다. 수술 전에도 원래 마른 편이긴 하지만 확실히 가슴이 살아나니까 더 잘록해 보인다. 하체는 자신 있지만 상체는 그 정도는 아니었는데 더 호리병 같고 더 늘씬해 보이는 장점이 생긴다"고 설명했다.

이어 "뽕 없는 비키니 입어도 자신감이 넘쳐난다. 나 자신한테 자신이 있으면 자세도 좋아진다"며 "단점으로 말한 불편함만 감수하면 그 이후의 삶은 너무 만족한다. 내가 눈 2번, 코 1번 교정 중이고, 가슴 필러도 해봤는데 가장 만족감 높은 게 가슴 수술이다. 2000% 만족한다. 옷 고를 수 있는 폭이 달라지고 나 자신에 대한 마인드도 달라진다"고 강조했다.

그러면서 "가슴 수술하고 실제 살이 좀 찌긴 했지만 다이어트했음에도 '살쪘나'라는 이야기를 많이 들었다. 아무래도 바스트가 커지니까 부해 보이는 게 있다"며 "가슴이 커지면서 기존에 입었던 옷들도 못 입게 됐다. 그거 빼고는 단점은 별로 없는 거 같다"고 말했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

차태현, 김종국 아내 몽타주 최초 공개...결혼식 비하인드까지 폭로 ('런닝맨')

2.

♥케이티 좋겠네..송중기, 꿀 뚝뚝 사랑꾼 “새벽 꽃시장行”

3.

'이민정♥' 이병헌, 반려견 27마리와 동거 "반 이상 대형견..주변에 입양 보내" ('핑계고')

4.

김지혜, 난산 끝에 쌍둥이 낳았는데 "살려주세요" 구조요청...'미역 지옥' 빠졌다

5.

안정환, 사랑꾼 못 숨기네...♥이혜원 키스신 묻자마자 단호 "연기할 일 없어" ('가보자고')

연예 많이본뉴스
1.

차태현, 김종국 아내 몽타주 최초 공개...결혼식 비하인드까지 폭로 ('런닝맨')

2.

♥케이티 좋겠네..송중기, 꿀 뚝뚝 사랑꾼 “새벽 꽃시장行”

3.

'이민정♥' 이병헌, 반려견 27마리와 동거 "반 이상 대형견..주변에 입양 보내" ('핑계고')

4.

김지혜, 난산 끝에 쌍둥이 낳았는데 "살려주세요" 구조요청...'미역 지옥' 빠졌다

5.

안정환, 사랑꾼 못 숨기네...♥이혜원 키스신 묻자마자 단호 "연기할 일 없어" ('가보자고')

스포츠 많이본뉴스
1.

'한국 최초 혼혈' 카스트로프 초대형 변수가 초대박 기회?...'외면' 감독 경질→임시 사령탑 총애 받나 "선택 받을 수 있어"

2.

SON 사랑하다 못해 존경한 토트넘 우승 영웅, 최대 위기 봉착..."선발 보장 되지 않는다" 혹평

3.

국내 다승 공동 1위에 ERA 5위인데 신인왕 놓아줬다니... 마지막 목표는 규정이닝[SC 인터뷰]

4.

'4⅓이닝 6K 2실점' 커쇼의 은퇴 역투, 데버스를 143.2㎞ 직구로 삼진 잡고 커리어 피날레 장식

5.

1년 만에 커리어하이 갈아치웠다! 소토, 시즌 42호 3점포 작렬! 1조702억 몸값 이해된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.