기안84·전현무, 빈집 된 박나래 조부모님 댁 정리.."왜 혼자 울고 있…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84와 전현무가 박나래의 조부모님 댁을 함께 정리하는 모습이 공개돼 뭉클함을 자아냈다.
조심스럽게 대문을 열고 집에 들어간 박나래는 "할머니, 할아버지 나래 왔어요"라고 말했지만, 아무도 없는 적막한 분위기에 다시 한번 오열했다.
이때 박나래와 함께 집 정리를 하기로 한 기안84와 전현무가 찾아왔다. 전현무는 눈물을 흘리는 박나래를 보며 "왜 혼자 울고 있냐"며 안쓰러워했고, 기안84는 묵묵히 박나래의 어깨를 토닥이며 위로했다.
|
쏟아지는 빗속에서도 세 사람은 끝까지 집 정리를 마무리했고, 마지막에는 함께 등목까지 하며 의리를 다졌다. 두 사람 덕분에 미소를 되찾은 박나래의 모습이 훈훈한 감동을 선사했다.
한편 기안84와 전현무는 과거 '여름 나래 학교'를 통해 박나래 조부모님과도 각별한 인연을 쌓은 바 있다.
박나래는 지난 7월 방송된 '나 혼자 산다'에서 "할머니 돌아가셨을 때 장우랑 (현무) 오빠 화환이 제일 먼저 왔다. 고마웠다"며 "멘탈이 나가서 누구한테 연락해야겠다는 생각을 전혀 못 했는데 나보다도 화환이 먼저 와있어서 너무 감사했다"고 인사했다. 이에 전현무는 "나도 좀 달랐던 게 나는 (나래 할머니를) 경험해 봤다. 해주신 밥도 먹고 대화도 해보고 추억도 쌓았다. 먹먹했다"고 말했다.
또한 박나래는 지난 8월 '나래식'에서 조부의 장례식에 마지막 기차를 타고 달려와 준 기안84에게 다시 한번 눈물 섞인 고마움을 전해 뭉클함을 안기기도 했다.