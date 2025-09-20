스포츠조선

'재혼' 김병만, 로맨틱한 한강 결혼식 현장 포착 "두 자녀가 화동" ('조선의사랑꾼')

기사입력 2025-09-20 18:22


'재혼' 김병만, 로맨틱한 한강 결혼식 현장 포착 "두 자녀가 화동" (…

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 김병만의 결혼식이 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'을 통해 공개된다.

20일 오후 김병만은 방송에 공개된 아내와 야외 결혼식을 올렸다. 한강 세빛섬에서 순백의 웨딩드레스를 입은 아내와 슬하의 두 자녀가 화동으로 함께한 결혼식은 '조선의 사랑꾼' 카메라에 담겼다. 김병만은 무명 시절 연인이던 아내와 결혼해, 제주도에 둥지를 틀었다. '조선의 사랑꾼'에서 재혼 심경을 담은 인터뷰를 시작으로, 가족들에 대한 애정과 혼인 신고의 순간까지 공개한 바 있다. 그는 "아이들이 저를 살렸다. 와이프까지 세 명 합쳐 저의 구세주다"라며 가슴 깊은 사랑을 드러냈다.


이날 결혼식에는 많은 지인들이 자리한 가운데, 사회는 절친 이수근이 맡았다. 축가는 김병만과 동병상련의 아픔을 고백한 가수 KCM과 '카피추' 추대엽이 맡아 자리를 빛냈다. 하객으로는 김기리, 김원효, 이태곤, 박성광, 예지원, 심형탁, 샘해밍턴, 김학래, 최여진, 김국진, 백호, 이동국, 장우혁, 김환 아나운서 등 각계 셀럽들이 함께했다.

아이들과 함께한 김병만의 특별한 결혼식은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 공개될 예정이다. '조선의 사랑꾼'은 매주 월요일 오후 10시 TV CHOSUN 채널에서 방송된다.

