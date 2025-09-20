스포츠조선

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

최종수정 2025-09-20 21:17

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고현정이 부산을 찾았다.

20일 고현정은 "부산 가는 길" "오랜만이다 기차"라며 부산행 기차를 탄 근황을 전했다.

사진 속 고현정은 제30회 부산국제영화제에 참석하기 위해 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출' 팀과 함께 부산으로 향하고 있는 모습이다.

고현정은 남자 아이와 기차 옆 좌석에 나란히 앉았는데, 게임에 열중하고 있는 아이를 보며 매우 귀여워 해 훈훈함을 자아낸다.


이후 부산에 도착한 고현정은 변영주 감독, 배우 장동윤, 이엘과 함께 영화의전당 BIFF 야외무대에서 무대인사를 진행하며 관객들과 만났다.

고현정은 팬들의 뜨거운 환영에 "부산 시민 여러분 진심으로 감사드립니다"라고 감사 인사를 전했다.

한편 고현정은 현재 방영 중인 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에서 압도적인 연기를 선보이며 대중과 평단의 찬사를 동시에 받고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

