'176cm' 이현이, 아들 '큰 키' 위해 성장 마사지 배우기 "엄마들…

정유나 기자
기사입력 2025-09-20 21:50
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'재혼' 김병만, 로맨틱한 한강 결혼식 현장 포착 "두 자녀가 화동" ('조선의사랑꾼')
심현섭♥정영림, 결혼 5개월만 기쁜 소식.."쌍둥이는 혜택이 두 배"
여진구, 109kg 강호동보다 커진 이유 밝혔다 "3시간씩 헬스, 근육 잘 붙는 편"
손예진, 녹화 중 '현빈♥ 위해' 디저트 포장 요청 "여보 가져갈게" ('요정재형')
김희애, '헤어롤 주렁주렁' 80년대 스타일 완벽 소환..유재석도 감탄 ('놀뭐')
'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]
[공식발표] 홍명보호 웃을 수도 없는, 울 수도 없는 이상한 소식...네이마르 또또또 부상, 10월 방한 불발
MVP 후보를 흔들었다…'신인왕' 자격 충분하다 '21호포 폭발'
이럴수가. 믿었던 톨허스트 155km 강속구에도 3이닝 6실점 시즌 2패. ERA 0.36→1.54→2.84[잠실 현장]
라인업 긴급 수정 → 병원 이동, 그런데… "병원 두곳 소견 차이 있다"[인천 현장]