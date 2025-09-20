'176cm' 이현이, 아들 '큰 키' 위해 성장 마사지 배우기 "엄마들…

스포츠조선

[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 방송인 이현이가 스포츠트레이너 심으뜸에게 스트레칭을 배웠다.

20일 이현이의 유튜브 채널에는 '아침에 눈 뜨자마자 따라할 수 있는 초초초간단 스트레칭(우리아이 성장 마사지 있음)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이현이는 심으뜸에게 스트레칭을 배우는 시간을 가졌다.이현이는 "아침에 아이를 깨우기 위해 새벽 알람이 울리면, 누워서 할 수 있는 스트레칭을 배우고 싶다"고 밝혔다.

심으뜸은 이현이를 보자마자 "키가 크다. 키가 몇cm냐"고 물었다. 이에 이현이는 '176cm'라고 모델답게 장신 키를 자랑했다.


심으뜸은 이현이에게 간단하면서도 유용한 스트레칭을 알려주었다. 특히 심으뜸은 "아이들에게도 스트레칭을 시켜주면 좋다. 자기 전에 하면 애들은 성장 마사지가 된다"고 알려 이현이의 귀를 쫑긋하게 했다.

이에 이현이는 "성장 마사지 좀 알려달라. 요즘에 성장 마사지가 엄마들 사이에서 (핫하다)"라고 전했고, 심으뜸은 "저 유아체육 마사지 자격증도 있다. 사랑으로 아이들의 아킬레스 건 등을 만져주면 좋다"면서 고관절 돌려주기, 무릎 접어 눌러주기, 다리 펴주기, 아킬레스건 마사지 등의 순서로 성장 마사지를 알려주었다.

한편 이현이는 비연예인 남편 홍성기와 2012년에 결혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있다.

