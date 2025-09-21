스포츠조선

'박재범 아이돌' 롱샷, 정식 데뷔도 안했는데 '손가락욕' 논란[SC이슈]

기사입력 2025-09-21 06:43


'박재범 아이돌' 롱샷, 정식 데뷔도 안했는데 '손가락욕' 논란[SC이슈…

[스포츠조선 백지은 기자] '박재범 아이돌' 롱샷이 정식 데뷔 전부터 손가락욕 논란에 휘말렸다.

박재범은 20일 자신의 계정에 "우리 애들 잘 생겼죠? 제일 잘 팔릴 자신은 없는데 제일 멋있게 K팝 할 자신 있다"며 사진과 영상을 게재했다.

공개된 콘텐츠에서 박재범은 자신이 기획 제작한 신인 보이그룹 롱샷과 함께 포즈를 취하고 있는 모습이다. 그러나 박재범은 물론 롱샷 멤버들까지 가운데 손가락을 들어올린채 카메라를 응시하고 있어 논란이 됐다.


'박재범 아이돌' 롱샷, 정식 데뷔도 안했는데 '손가락욕' 논란[SC이슈…
네티즌들은 '아이돌인데 손가락 욕을 하면 어떻게 하냐' '아이돌의 기본 자질부터 다시 배워야 한다' '저런 건 벌써 별로' '힙합은 안 멋져의 연장선' 이라며 불호를 표했다.

롱샷은 루이 오율 우진 률로 구성된 4인조로, 2022년 박재범이 설립한 모어비전에서 처음 선보이는 보이그룹이다. 이들은 19일 서울 성동구 한양대학교 서울캠퍼스에서 열린 축하무대에서 신곡 무대를 선보였다. 롱샷은 내년 1월 정식 데뷔한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월만 기쁜 소식.."쌍둥이는 혜택이 두 배"

2.

'재혼' 김병만, 로맨틱한 한강 결혼식 현장 포착 "두 자녀가 화동" ('조선의사랑꾼')

3.

여진구, 109kg 강호동보다 커진 이유 밝혔다 "3시간씩 헬스, 근육 잘 붙는 편"

4.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

5.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

연예 많이본뉴스
1.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월만 기쁜 소식.."쌍둥이는 혜택이 두 배"

2.

'재혼' 김병만, 로맨틱한 한강 결혼식 현장 포착 "두 자녀가 화동" ('조선의사랑꾼')

3.

여진구, 109kg 강호동보다 커진 이유 밝혔다 "3시간씩 헬스, 근육 잘 붙는 편"

4.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

5.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

스포츠 많이본뉴스
1.

'우천 취소'가 만든 PS 대비…문동주 전격 불펜 대기 "2이닝 정도"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

4.

[공식발표] 홍명보호 웃을 수도 없는, 울 수도 없는 이상한 소식...네이마르 또또또 부상, 10월 방한 불발

5.

'쇼킹!' 도핑 양성 무드리크, 축구화 벗고 단거리 육상으로 LA올림픽 도전…최고속력 36.6km

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.