윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 겸 배우 윤은혜가 베이비복스 왕따설에 대해 직접 털어놨다.
19일 유튜브 채널 '집대성'에서는 베이비복스 완전체가 출연했다.
이에 김이지는 "유독 막내에게 그런 게 있다"고 속상해했고 윤은혜는 "제가 배우 활동을 열심히 하면서 가수 이미지를 스스로 지우려고 많이 그랬다"고 솔직히 밝혔다.
김이지는 "무엇보다 욕하는 사람이 없다. 저희한테 욕하는 안티가 없다"며 웃었고 심은진도 "그당시 저희가 안티의 아이콘이었다"고 밝혔다.
김이지는 "저희 안무 찾느라고 예전 음악방송을 틀었다. 음원 소리보다 '꺼져라'가 더 커서 너무 놀랐다. 그래서 안무를 못 땄다"고 털어놨다.
한편, 윤은혜는 지난해 SBS '신발 벗고 돌싱포맨', 채널S '놀던 언니2' 베이비복스 완전체 출연에서 홀로 쏙 빠져 왕따설, 불화설이 불거진 바 있다. 이에 심은진은 윤은혜의 불참 사유에 "각자 회사가 다르니까 각각 섭외 된 거다. 그래서 나올 수 있는 사람만 나오다 보니 네 명이 됐다"고 밝혔다. 간미연 역시 "우리는 서로 보호해주려 했다. 특히 안티가 많아서 끈끈했고 전우애가 있었다"고 밝혔지만 계속되는 불참에 불화설은 계속 이어졌다. 하지만 윤은혜는 지난해 연말 베이비복스 완전체 무대에 오르며 불화설, 왕따설을 직접 종결시켰다.
