스포츠조선

윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피했다"

기사입력 2025-09-21 07:53


윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 겸 배우 윤은혜가 베이비복스 왕따설에 대해 직접 털어놨다.

19일 유튜브 채널 '집대성'에서는 베이비복스 완전체가 출연했다.

오는 26, 27일 양일간 콘서트를 앞두고 있는 베이비복스. 대성은 콘서트 이후 계획을 물었고 윤은혜는 "4명이서 언니들이 활동하고 제가 빠지면 불화설이 나더라. 저희끼리 내린 결론은 다섯 명이 아니더라도 저희가 장기적으로 즐겁게 할 수 있는 걸 생각해보자는 게 지금의 상황"이라고 답했다.

이에 김이지는 "유독 막내에게 그런 게 있다"고 속상해했고 윤은혜는 "제가 배우 활동을 열심히 하면서 가수 이미지를 스스로 지우려고 많이 그랬다"고 솔직히 밝혔다.


윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피…
김이지는 "그때 전향했던 가수들은 다 그랬다"고 윤은혜를 두둔했고 윤은혜는 "왜냐면 많이 혼나니까. 그래서 언니들을 멀리한 게 아니라 그런 못나고 준비도 안 돼있었던 모습들이 그때는 창피했다. 지금 보면 눈뜨고 볼 정도는 되지만 그때는 못 보겠더라. 나이가 드니까 그 모습도 사랑스럽게 보게 되고 팬 분들도 그런 모습을 추억해주시니까 '내가 굳이 내 모습을 싫어할 필요까지는 없겠다'라는 생각이 조금씩 들기 시작한 거 같다"고 밝혔다.

김이지는 "무엇보다 욕하는 사람이 없다. 저희한테 욕하는 안티가 없다"며 웃었고 심은진도 "그당시 저희가 안티의 아이콘이었다"고 밝혔다.

김이지는 "저희 안무 찾느라고 예전 음악방송을 틀었다. 음원 소리보다 '꺼져라'가 더 커서 너무 놀랐다. 그래서 안무를 못 땄다"고 털어놨다.

한편, 윤은혜는 지난해 SBS '신발 벗고 돌싱포맨', 채널S '놀던 언니2' 베이비복스 완전체 출연에서 홀로 쏙 빠져 왕따설, 불화설이 불거진 바 있다. 이에 심은진은 윤은혜의 불참 사유에 "각자 회사가 다르니까 각각 섭외 된 거다. 그래서 나올 수 있는 사람만 나오다 보니 네 명이 됐다"고 밝혔다. 간미연 역시 "우리는 서로 보호해주려 했다. 특히 안티가 많아서 끈끈했고 전우애가 있었다"고 밝혔지만 계속되는 불참에 불화설은 계속 이어졌다. 하지만 윤은혜는 지난해 연말 베이비복스 완전체 무대에 오르며 불화설, 왕따설을 직접 종결시켰다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

2.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

3.

아빠 된 곽튜브, ♥공무원과 결혼 앞두고 12kg 감량..철저한 식단 관리

4.

있지, 5인 전원 JYP와 재계약 "상호 신뢰로 인연 이어가" [공식]

5.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

2.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

3.

아빠 된 곽튜브, ♥공무원과 결혼 앞두고 12kg 감량..철저한 식단 관리

4.

있지, 5인 전원 JYP와 재계약 "상호 신뢰로 인연 이어가" [공식]

5.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

[공식발표] 홍명보호 웃을 수도 없는, 울 수도 없는 이상한 소식...네이마르 또또또 부상, 10월 방한 불발

4.

MVP 후보를 흔들었다…'신인왕' 자격 충분하다 '21호포 폭발'

5.

18시즌 원클럽맨 아무나 하나…"7년이 똑같더라" 류현진도 감탄한 'ML 전설'의 비결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.