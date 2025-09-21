스포츠조선

'성매매 벌금형' 지나, 고향 캐나다로 돌아갔다[SC이슈]

기사입력 2025-09-21 08:16


'성매매 벌금형' 지나, 고향 캐나다로 돌아갔다[SC이슈]

[스포츠조선 백지은 기자] 성매매 파문으로 활동을 중단한 가수 지나가 캐나다로 돌아갔다.

지나는 20일 자신의 계정에 "게스 웨어(Guess Where)"라며 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 지나는 비행기안에서 환하게 웃으며 브이(V) 포즈를 취하고 있는 모습이라 관심이 집중됐다. 일각에서는 지나가 최근 SNS 활동을 재개한 만큼, 한국에 오는 게 아니냐는 추측을 내놓기도 했다.

하지만 지나의 행선지는 자신의 고향 캐나다였다.


'성매매 벌금형' 지나, 고향 캐나다로 돌아갔다[SC이슈]
지나는 "유 가이즈 아 굿(You guys are good!)"이라며 토론토 공항 사진을 업로드했다.

캐나다 앨버타주 에드먼턴 출신인 지나는 2010년 데뷔, 남다른 미모와 몸매, 가창력과 퍼포먼스 실력을 겸비해 큰 인기를 끌었다. 그는 '꺼져줄게 잘살아' '블랙 앤 화이트' 등을 히트시키며 승승장구 했으나, 2016년 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 벌금 200만원을 선고받아 충격을 안겼다. 당시 지나는 소개팅으로 만난 사이일 뿐 상대가 성매수자라는 것을 몰랐다고 주장했지만 재판부는 이를 받아들이지 않았다.

이후 지나는 활동을 중단하고 미국으로 건너갔다. 그는 최근 "나는 수년간 이 이야기를 조용히 안고 살아왔다. 한국 연예계에서 활동하던 시절 나를 깊이 바꿔놓은 경험을 했다. 나는 더 이상 과거가 아닌 지금 내가 선택하는 행동으로 나 자신을 정의하려 한다. 나는 치유됐고 성장했으며 목소리를 되찾고 있다. 끝까지 나를 믿어준 분들께 감사드린다. 수치심에 침묵했던 모든 분들께. 이야기는 아직 끝나지 않았다"고 밝혔다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

2.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

3.

아빠 된 곽튜브, ♥공무원과 결혼 앞두고 12kg 감량..철저한 식단 관리

4.

있지, 5인 전원 JYP와 재계약 "상호 신뢰로 인연 이어가" [공식]

5.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

2.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

3.

아빠 된 곽튜브, ♥공무원과 결혼 앞두고 12kg 감량..철저한 식단 관리

4.

있지, 5인 전원 JYP와 재계약 "상호 신뢰로 인연 이어가" [공식]

5.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

[공식발표] 홍명보호 웃을 수도 없는, 울 수도 없는 이상한 소식...네이마르 또또또 부상, 10월 방한 불발

4.

MVP 후보를 흔들었다…'신인왕' 자격 충분하다 '21호포 폭발'

5.

18시즌 원클럽맨 아무나 하나…"7년이 똑같더라" 류현진도 감탄한 'ML 전설'의 비결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.