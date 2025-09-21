'성매매 벌금형' 지나, 고향 캐나다로 돌아갔다[SC이슈]

|
[스포츠조선 백지은 기자] 성매매 파문으로 활동을 중단한 가수 지나가 캐나다로 돌아갔다.
지나는 20일 자신의 계정에 "게스 웨어(Guess Where)"라며 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 지나는 비행기안에서 환하게 웃으며 브이(V) 포즈를 취하고 있는 모습이라 관심이 집중됐다. 일각에서는 지나가 최근 SNS 활동을 재개한 만큼, 한국에 오는 게 아니냐는 추측을 내놓기도 했다.
|
캐나다 앨버타주 에드먼턴 출신인 지나는 2010년 데뷔, 남다른 미모와 몸매, 가창력과 퍼포먼스 실력을 겸비해 큰 인기를 끌었다. 그는 '꺼져줄게 잘살아' '블랙 앤 화이트' 등을 히트시키며 승승장구 했으나, 2016년 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 벌금 200만원을 선고받아 충격을 안겼다. 당시 지나는 소개팅으로 만난 사이일 뿐 상대가 성매수자라는 것을 몰랐다고 주장했지만 재판부는 이를 받아들이지 않았다.
이후 지나는 활동을 중단하고 미국으로 건너갔다. 그는 최근 "나는 수년간 이 이야기를 조용히 안고 살아왔다. 한국 연예계에서 활동하던 시절 나를 깊이 바꿔놓은 경험을 했다. 나는 더 이상 과거가 아닌 지금 내가 선택하는 행동으로 나 자신을 정의하려 한다. 나는 치유됐고 성장했으며 목소리를 되찾고 있다. 끝까지 나를 믿어준 분들께 감사드린다. 수치심에 침묵했던 모든 분들께. 이야기는 아직 끝나지 않았다"고 밝혔다.
