송승헌, 오늘(21일) 모친상…슬픔 속 빈소 지키는 중

기사입력 2025-09-21 10:34


송승헌, 오늘(21일) 모친상…슬픔 속 빈소 지키는 중

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 송승헌이 모친상을 당했다.

21일 소속사 킹콩by스타쉽에 따르면 금일 송승헌의 어머니 문명옥 씨가 별세했다. 향년 77세.

2남1녀의 막내인 송승헌은 형, 누나와 함께 빈소를 차리고 슬픔 속에 조문객을 맞을 준비를 하고 있다.

빈소는 삼성서울병원 장례식장 17호실에 마련됐다. 발인은 23일 오전 9시 30분 예정이며, 장지는 1차 서울추모공원, 2차 북한강공원이다.

소속사 측은 "모든 장례 절차는 비공개로 진행될 예정"이라며 "송승헌 씨와 가족분들에게 따뜻한 위로 부탁드린다"고 전했다.

