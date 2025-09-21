스포츠조선

홍진경, 이혼 한 달 지났는데…의미심장 한마디 "어떤 사람도 지키고 싶었다"

기사입력 2025-09-21 11:44


홍진경, 이혼 한 달 지났는데…의미심장 한마디 "어떤 사람도 지키고 싶었…

홍진경, 이혼 한 달 지났는데…의미심장 한마디 "어떤 사람도 지키고 싶었…

[스포츠조선 김준석 기자] 넷플릭스 '도라이버'에서 조세호가 2세에 대한 계획을 직접 공개한다.

넷플릭스 예능 '도라이버:잃어버린 핸들을 찾아서'는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램으로 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.

진경과 숙, 두 누나와 세호, 우재, 우영으로 이루어진 동생 라인의 강력하고 다채로운 케미와 함께 이들이 보여주는 다소 얼빠진 캐릭터 버라이어티 쇼는 매주 웃음의 향연. 특히 게임, 분장, 벌칙, 여행, 먹방, 토크와 때때로 감동까지 선사하며 탄탄한 팬층을 형성하고 있다.

오는 21일(일) 공개되는 15회는 '토크의 신을 뽑아라'가 펼쳐지는 가운데 '고품격 연예인 클럽'의 회원이 되기 위한 면접이 진행된다. 조세호가 마지막 면접자로 들어서자 면접관이 된 홍진경, 김숙, 주우재, 우영은 이 시간을 기다렸다는 듯 두 주먹을 불끈 쥐고 압박 면접에 돌입한다.

김숙이 "조세호씨 결혼했습니까? 어떤 조건이 있었나요?"라고 포문을 연데 이어 주우재가 "아내분이 첫사랑입니까?"라고 묻자 조세호는 잠시 식은 땀을 흘리더니 미소와 함께 "첫 사라앙~~~ 끝사랑입니다"라고 답해 웃음을 자아낸다. 이에 홍진경은 대뜸 "그걸 장담할 수 있습니까?"라며 분노를 터트리자 조세호는 "저는 사랑을 끝까지 지키겠습니다"라고 밝혀 뜻밖의 듬직함을 과시한다.

이에 홍진경은 "어떤 사람도 지키고 싶었습니다"라고 덧붙여 숙연함을 자아낸다.

마지막으로 조세호는 자신의 2세 계획을 직접 밝힌다고. 주우재가 "나는 용돈을 주려고 준비하고 있어. 조세호 2세는 언제쯤 만날 수 있나?"라고 묻자 조세호는 "둘만의 시간이 행복하고 신나서 좀 이기적일수도 있지만 이 시간을 아기에게 뺏기면 안 될 거 같다. 아내가 좋은 엄마일 것 같은데, 내가 좋은 아빠가 될 자신이 솔직히 없어서 헌신할 수 있을 때 2세를 준비하고 싶다"라고 밝혀 모두의 공감을 높인다.

그런가 하면, 조세호가 화장실을 찾다가 만난 이름 모를 시민에게 공식 사과를 발표한다고 해서 관심을 집중시킨다. 그날의 피치 못할 긴급 상황을 리얼하게 재현한 조세호는 끝내 사과 영상을 남긴다. 조세호는 "선생님 그날 아침에 제가 본의 아니게 더 흉한 꼴을 보여드릴 거 같아서 저도 모르게 그랬습니다. 사과드립니다"라고 공식 사과를 발표해 과연 그날의 사건은 무엇일지 관심을 치솟게 한다. 조세호의 2세 계획 발표에 이어 사과 영상의 진실은 '도라이버' 본 방송을 통해 공개된다.


한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있으나, 최근 결혼 22년 만에 이혼한 사실을 밝혔다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 송승헌, 모친상에 깊은 슬픔..빈소 오늘(21일) 차려져

2.

김혜선, 안타까운 수술 소식 전했다 "♥독일인 남편, 절대 안 된다고 뜯어말려"

3.

기안84, 러닝 부작용 탓 급격히 노화..달라진 얼굴에 "깜짝 놀라"

4.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

5.

윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피했다"

연예 많이본뉴스
1.

배우 송승헌, 모친상에 깊은 슬픔..빈소 오늘(21일) 차려져

2.

김혜선, 안타까운 수술 소식 전했다 "♥독일인 남편, 절대 안 된다고 뜯어말려"

3.

기안84, 러닝 부작용 탓 급격히 노화..달라진 얼굴에 "깜짝 놀라"

4.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

5.

윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

헤드샷 맞고도 상대 루키에게 미소→도루 성공→득점까지...'배려+투혼' 모두 보여준 황성빈[부산 현장]

2.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

3.

'英 BBC 충격 평점' 손흥민 없이 '첫 승' 너무 어렵다…포스테코글루 무승부, '치명적 실수' 진첸코 최악 평가

4.

"아직 안 끝났습니다"…28G 만에 첫 패전, '에이스'는 최종 목표를 잊지 않았다

5.

네이마르, 10월 방한 무산될 듯…"회복 1달" 허벅지 부상으로 브라질 대표 합류 좌절

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.