스포츠조선

유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-21 12:37


유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC…

[스포츠조선 백지은 기자] S.E.S 겸 배우 유진이 이혼 관련 질문에 당황했다.

20일 방송된 MBN '가보자GO 시즌5' 마지막회에는 MBN 새 수목극 '퍼스트 레이디'의 주인공인 유진 이민영 신소율, 구독자 350만명을 보유한 대세 유튜버 조진세와 임우일이 게스트로 출연했다.

안정환은 스페셜 MC 제이쓴과 함께 '퍼스트 레이디' 촬영장을 방문, 이민영 신소율과 대화를 나눴다. 이들은 이민영이 드라마 스태프를 위해 준비한 삼계탕을 먹으며 화기애애한 시간을 보냈다. 그때 극중 영부인 역을 맡은 유진이 등장, 반가움을 안겼다.

안정환은 "이혼하신다면서요"라며 극중 이혼 사유를 물었고 유진은 "황당하다"고 언짢아 했다. 유진은 극중 남편 당선인(지현우)을 대통령으로 만들지만 이혼을 요구 받는다고. 안정환은 "실제로 그러면 어떨 것 같냐"라고 했고, 유진은 "황당하다"고 선을 그었다. 제이쓴은 "조강지처 버리고 잘 사는 남자 못봤다"고 일침했고 유진은 "듣고 있나. 보고 있나"라며 실제 남편 기태영은 물론, 극중 남편 지현우에게도 경고를 했다.


유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC…
또 유진은 키스신에 대한 기태영의 반응을 묻자 "배우가 아닌 분들은 당연히 궁금하실 수 있다. 저희는 눈빛만 봐도 오늘 촬영이 어땠는지 아니까 배우자가 같은 직업이라 좋은 것 같다"며 "(키스신을 보며) '각도를 좀더 틀어야 리얼하다' '코가 너무 눌렸다' 이런 걸 본다"고 말해 눈길을 끌었다.

유진은 2011년 기태영과 결혼해 슬하에 두 딸을 보고 있다. 이들 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 많은 사랑을 받은 바 있다.

유진은 최근 기태영과 함께한 유튜브 콘텐츠에서 권태기 커플의 고민상담에 "(권태기는) 결혼하고 애 낳고 그럴 때 와도 문제다. 내가 상처를 많이 받았다. 결혼 후 표현도 엄청 줄었고 행동이나 말투도 연애 슌와 확실히 변했다"고 말해 불화설이 제기됐다. 이에 유진은 "연애 때의 텐션과 표현을 기대하면 그것도 비정상"이라고 해명했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송승헌, 오늘(21일) 모친상…슬픔 속 빈소 지키는 중

2.

13남매 장녀 남보라 “동생 그만 낳아”..참다 참다한 말

3.

[종합] 전현무, 최면 상태에서 "마음에 드는 女 있어…올해 연예대상 주인공은 바로 나"(전참시)

4.

"손예진도 떡볶이는 못 참지"…부국제 일정 마무리後 간식타임 "없던 힘도 생기더라"

5.

'특채' 김원효, KBS 출연료 차이 폭로 "공채의 1/3 받아, 상 받아도 안 올려주더라"

연예 많이본뉴스
1.

송승헌, 오늘(21일) 모친상…슬픔 속 빈소 지키는 중

2.

13남매 장녀 남보라 “동생 그만 낳아”..참다 참다한 말

3.

[종합] 전현무, 최면 상태에서 "마음에 드는 女 있어…올해 연예대상 주인공은 바로 나"(전참시)

4.

"손예진도 떡볶이는 못 참지"…부국제 일정 마무리後 간식타임 "없던 힘도 생기더라"

5.

'특채' 김원효, KBS 출연료 차이 폭로 "공채의 1/3 받아, 상 받아도 안 올려주더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

네이마르, 10월 방한 무산될 듯…"회복 1달" 허벅지 부상으로 브라질 대표 합류 좌절

2.

韓 역대 최초 '100마일' 돌파!…'광속구' 새역사 열어젖힌 문동주, 류현진 넘어 가을야구 3선발은 어떨까 [SC포커스]

3.

'누가 일본 손흥민이래?' 돌파력 실종된 미토마 심상치 않다…토트넘전 최저평점 '2-0→2-2 무' 원흉 지목

4.

'韓축구 초유의 사태' 양민혁 사기 이적 당했나, "훌륭한 선수" 극찬→더 심각해진 외면 '5경기 0분 출장'...토트넘 복귀가 나을 지경

5.

'이게 바로 어썸킴이지' 애틀랜타에서 완전히 살아난 김하성, 448일 만에 8G 연속안타. 내년 더 기대된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.