유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC…

[스포츠조선 백지은 기자] S.E.S 겸 배우 유진이 이혼 관련 질문에 당황했다.
안정환은 "이혼하신다면서요"라며 극중 이혼 사유를 물었고 유진은 "황당하다"고 언짢아 했다. 유진은 극중 남편 당선인(지현우)을 대통령으로 만들지만 이혼을 요구 받는다고. 안정환은 "실제로 그러면 어떨 것 같냐"라고 했고, 유진은 "황당하다"고 선을 그었다. 제이쓴은 "조강지처 버리고 잘 사는 남자 못봤다"고 일침했고 유진은 "듣고 있나. 보고 있나"라며 실제 남편 기태영은 물론, 극중 남편 지현우에게도 경고를 했다.
유진은 최근 기태영과 함께한 유튜브 콘텐츠에서 권태기 커플의 고민상담에 "(권태기는) 결혼하고 애 낳고 그럴 때 와도 문제다. 내가 상처를 많이 받았다. 결혼 후 표현도 엄청 줄었고 행동이나 말투도 연애 슌와 확실히 변했다"고 말해 불화설이 제기됐다. 이에 유진은 "연애 때의 텐션과 표현을 기대하면 그것도 비정상"이라고 해명했다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com