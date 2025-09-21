스포츠조선

안영미, 김대희 폭로 "딱 한 번 섭외 거절했는데 연락 끊겨, 속 더럽게 좁아"

기사입력 2025-09-21 13:26


안영미, 김대희 폭로 "딱 한 번 섭외 거절했는데 연락 끊겨, 속 더럽게…

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 안영미가 김대희에 서운함을 토로했다.

20일 유튜브 채널 '꼰대희'에서는 '할리 타고 온 불꽃 카리스마 김꽃두레와 빵에 커피 한잔'이라는 제목의 영상이 게재, 개그우먼 안영미가 게스트로 출연했다.

"왜 이렇게 늦게 나왔냐"고 김대희가 섭섭해하자 안영미는 "거의 '꼰대희' 시작하자마자 나한테 나와달라 연락이 왔다. 근데 그때 스케줄이 뭐가 안 돼서 딱 한 번 캔슬했는데 속 더럽게도 좁은 김대희 선배님께서 섭외를 안 하더라"라고 폭로했다.

이에 김대희는 "안 그래도 내가 안영미 씨를 잘 모르니까 김대희한테 부택을 했다"고 하자 안영미는 "딱 한 번 스케줄이 안 맞았다. '그날은 안 된다' 했는데 그날부터 이상하게. 참 속이 좁다. 그 뒤로는 한번을 안 부르더라"라고 폭로를 이어갔다.


안영미, 김대희 폭로 "딱 한 번 섭외 거절했는데 연락 끊겨, 속 더럽게…
그러자 김대희는 "그래서 김대희는 나도 안 본다. 연락 안 한진 오래됐다"고 너스레를 떨며 "못 부른 이유가 있었다. 송은이 사장님한테 전화를 했는데 아직은 안 된다더라. '내가 불안해서 안 된다. 영미가 거기 가서 어떻게 할지 예상이 안 돼. 불안해. 안 돼' (라고 했다.) 그래서 우리는 아예 안영미 부를 생각을 못했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

안영미는 "그나마 송대표님이 그때 커트를 하셨기 때문에 지금까지 연예계 생활을 이어올 수 있었던 거다. 그때 커트 안 했으면 거기서 안영미가 끝났을 수도 있다"고 농담했다. 이에 김대희도 "이번에 모시면서도 걱정을 많이 했다. 다른 손님들한테는 마음대로 하라고 한다. 다 받아줄 테니 하고 싶은 대로 하라 하는데 영미는 하고 싶은 대로 하지 마라"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송승헌, 오늘(21일) 모친상…슬픔 속 빈소 지키는 중

2.

13남매 장녀 남보라 “동생 그만 낳아”..참다 참다한 말

3.

[종합] 전현무, 최면 상태에서 "마음에 드는 女 있어…올해 연예대상 주인공은 바로 나"(전참시)

4.

"손예진도 떡볶이는 못 참지"…부국제 일정 마무리後 간식타임 "없던 힘도 생기더라"

5.

'특채' 김원효, KBS 출연료 차이 폭로 "공채의 1/3 받아, 상 받아도 안 올려주더라"

연예 많이본뉴스
1.

송승헌, 오늘(21일) 모친상…슬픔 속 빈소 지키는 중

2.

13남매 장녀 남보라 “동생 그만 낳아”..참다 참다한 말

3.

[종합] 전현무, 최면 상태에서 "마음에 드는 女 있어…올해 연예대상 주인공은 바로 나"(전참시)

4.

"손예진도 떡볶이는 못 참지"…부국제 일정 마무리後 간식타임 "없던 힘도 생기더라"

5.

'특채' 김원효, KBS 출연료 차이 폭로 "공채의 1/3 받아, 상 받아도 안 올려주더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

네이마르, 10월 방한 무산될 듯…"회복 1달" 허벅지 부상으로 브라질 대표 합류 좌절

2.

韓 역대 최초 '100마일' 돌파!…'광속구' 새역사 열어젖힌 문동주, 류현진 넘어 가을야구 3선발은 어떨까 [SC포커스]

3.

'누가 일본 손흥민이래?' 돌파력 실종된 미토마 심상치 않다…토트넘전 최저평점 '2-0→2-2 무' 원흉 지목

4.

'韓축구 초유의 사태' 양민혁 사기 이적 당했나, "훌륭한 선수" 극찬→더 심각해진 외면 '5경기 0분 출장'...토트넘 복귀가 나을 지경

5.

'이게 바로 어썸킴이지' 애틀랜타에서 완전히 살아난 김하성, 448일 만에 8G 연속안타. 내년 더 기대된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.