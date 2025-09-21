안영미, 김대희 폭로 "딱 한 번 섭외 거절했는데 연락 끊겨, 속 더럽게…

20일 유튜브 채널 '꼰대희'에서는 '할리 타고 온 불꽃 카리스마 김꽃두레와 빵에 커피 한잔'이라는 제목의 영상이 게재, 개그우먼 안영미가 게스트로 출연했다.
"왜 이렇게 늦게 나왔냐"고 김대희가 섭섭해하자 안영미는 "거의 '꼰대희' 시작하자마자 나한테 나와달라 연락이 왔다. 근데 그때 스케줄이 뭐가 안 돼서 딱 한 번 캔슬했는데 속 더럽게도 좁은 김대희 선배님께서 섭외를 안 하더라"라고 폭로했다.
이에 김대희는 "안 그래도 내가 안영미 씨를 잘 모르니까 김대희한테 부택을 했다"고 하자 안영미는 "딱 한 번 스케줄이 안 맞았다. '그날은 안 된다' 했는데 그날부터 이상하게. 참 속이 좁다. 그 뒤로는 한번을 안 부르더라"라고 폭로를 이어갔다.
그러자 김대희는 "그래서 김대희는 나도 안 본다. 연락 안 한진 오래됐다"고 너스레를 떨며 "못 부른 이유가 있었다. 송은이 사장님한테 전화를 했는데 아직은 안 된다더라. '내가 불안해서 안 된다. 영미가 거기 가서 어떻게 할지 예상이 안 돼. 불안해. 안 돼' (라고 했다.) 그래서 우리는 아예 안영미 부를 생각을 못했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
안영미는 "그나마 송대표님이 그때 커트를 하셨기 때문에 지금까지 연예계 생활을 이어올 수 있었던 거다. 그때 커트 안 했으면 거기서 안영미가 끝났을 수도 있다"고 농담했다. 이에 김대희도 "이번에 모시면서도 걱정을 많이 했다. 다른 손님들한테는 마음대로 하라고 한다. 다 받아줄 테니 하고 싶은 대로 하라 하는데 영미는 하고 싶은 대로 하지 마라"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.