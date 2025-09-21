유진 "♥기태영이 이혼 요구" 질문에 황당 "듣고 있나?" ('가보자고5')

|
[스포츠조선 이우주 기자] MBN '가보자GO(가보자고)'가 마지막 방송까지 재미로 꽉 채우며 토요일 저녁 웃음을 올킬했다.
이민영의 가이드 아래 촬영장을 구경하던 안정환과 제이쓴은 전화기 소품부터 대본이 숨겨져 있는 서류, 디테일한 수동 엘리베이터, 창문 밖을 구현한 사진 등 시청자로서 알 수 없었던 드라마 촬영 비하인드를 들으며 더욱 몰입했고, 첫 방송에 대한 기대감을 고조시켰다.
|
대화를 나눈 후 이민영이 드라마 스태프들을 위해 준비한 삼계탕을 먹으며 대화를 나누던 중 영부인 역을 맡은 배우 유진이 깜짝 등장했고, 안정환은 "드라마처럼 이혼을 요구당하면 어떨 것 같나?"라고 물었다. 유진은 "황당하다"라고 답한 뒤 "듣고 있나? 보고 있나?"라며 실제 남편 기태영과 극 중 남편 당선인(지현우)에게 귀엽게 경고했다.
이어 안정환은 돌아온 홍현희와 함께 '홍대 테리우스' 임우일의 초대를 받아 가고, '짠돌이'라는 별명답지 않은 시원한 에어컨과 고급스러운 가구들을 보며 당황했다. 하지만 갑자기 등장한 조진세로 인해 MC들을 초대한 주인공이 임우일이 아닌 조진세라는 사실을 알게 됐다.
홍현희는 "집 비밀번호를 오픈할 정도로 서로 친한 사이냐?" 물었고, 조진세는 "내가 잘되기 전부터 나를 챙겨줬던 선배다. 개그콘서트가 없어지고 나서 수입이 없어 힘들 때 '유튜브' 같이 해볼래? 라고 제안해 줬다. 그게 아니었다면 '숏박스'라는 채널을 하지 못했을 거다"라고 고마운 마음을 전했다.
본격적으로 집 구경에 나선 MC들은 "집 전체가 고양이를 위한 공간 같다", "고양이가 진짜 행복하겠다"라며 고양이 맞춤 인테리어에 감탄했고, 집 구경을 마친 후 조진세만의 특별 레시피가 담긴 라면을 함께 나눠 먹으며 다시 이야기를 나눴다.
홍현희는 "'숏박스'는 갑자기 잘됐다. 어떻게 된 거냐?"라고 물었고, 조진세는 "원래는 다른 채널을 하다가, 그게 너무 안돼서 '새로운 채널을 해보자. 대신 6개월만 해보고 접자'라고 생각했다. 그런데 2~3달 만에 잘됐다. 그게 바로 '장기연애'다"라고 밝혔다. 이어 조진세는 "원래 조회수가 2~300회 정도였는데, 업로드한 다음날 조회수 8만 회가 나왔더라"라고 고백하며 골드 버튼을 자랑했고, 안정환은 "꼭 다이아버튼(1,000만 구독자)까지 돼라"라며 응원했다.
홍현희는 "수입은 1/N 하는가? 최고 많이 가져간 수입은 얼마인가? 국산 차 하나 정도는 되나?" 라고 물었고, 조진세는 "무조건 1/N이다"라며 최고 수익을 공개해 입을 떡 벌어지게 했다. 이어 홍현희는 "부모님이 좋아하셨겠다. 힘들었을 때 그만하라고 안 하셨냐?"라고 물었고, 조진세는 "걱정을 많이 하셨다. 그래도 계속 응원해 주셨다"라고 감사의 마음을 전했다.
이어 홍현희는 "혹시 '유튜브가 잘되기 위해 이런 것까지 해봤다' 같은 거 있나?" 물었고, 조진세는 "유압프레스기 영상 아냐? 그걸 턱으로 해봤다. 수박을 했었는데, 조회수가 잘 나왔다"라고 고백해 모두를 놀라게 했다. 특히 조진세는 MC들을 위해 즉석에서 유압프레스기를 재연하는 등 프로페셔널한 모습으로 MC들을 놀라게 했다.
마지막으로 조진세는 임우일에게 "지금까지 고생해서 잘 되고 있는데, 열심히 해서 이걸 지켜주길 바란다. 하지만 이제 집에는 덜 왔으면 좋겠다"라고 솔직하게 털어놨고, 이에 임우일은 "최대한 덜 오도록 할 테니 비밀번호만은 바꾸지 말아달라"라고 되받아쳐 마지막까지 웃음을 놓치지 않았다.
한편, MBN '가보자GO' 시즌5는 MC 안정환과 홍현희가 가수부터 뮤지컬 배우, 개그맨과 운동선수 등 다양한 분야의 친구들과 만나 그들의 집부터 일터나 연습실 등과 같은 특별하고 의미 있는 장소들을 방문해 진솔한 이야기를 나눴다. 매 시즌 화제를 불러일으키며 사랑을 받았던 '가보자GO'는 시즌5와 동시에 주말 예능 메인 시간대인 8시 20분으로 편성되며 명불허전 종편 예능 최강자임을 입증했고, 매회 다양한 게스트들의 진솔한 이야기와 미니 콘서트, 뮤지컬 등 '가보자GO' 시즌5만의 특별한 볼거리로 시청자들의 눈과 귀를 즐겁게 했다.
