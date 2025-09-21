스포츠조선

장영란, 아이라인 문신은 못 지워도…서클렌즈 빼고 되찾은 '자연 미모'

기사입력 2025-09-21 14:27


장영란, 아이라인 문신은 못 지워도…서클렌즈 빼고 되찾은 '자연 미모'

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 장영란이 청순한 미모를 자랑했다.

장영란은 21일 "아직 아이라인 문신 못 지웠다는. 근데 서클렌즈 빼니 훨씬 눈메가 자연스러워졌다는 헤♥"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 서클렌즈를 빼고 자연스러운 미모를 자랑하는 장영란의 모습이 담겼다. 렌즈를 빼고 초롱초롱한 눈동자를 자랑한 장영란은 당당하게 포즈를 취하며 활짝 웃었다.


장영란, 아이라인 문신은 못 지워도…서클렌즈 빼고 되찾은 '자연 미모'
앞서 장영란은 자신의 유튜브 채널을 통해 아이라인 문신 제거를 고민하는 모습을 보였다. 지난 3월 장영란은 20년간 해왔던 아이라인 문신을 지우고 싶다며 병원에 찾아갔다.

"한번만 투명한 얼굴로 자연스럽게 살아보고 싶다"는 장영란은 "파래지기 시작했다. 번지기 시작하면 쌍꺼풀을 다 덮어버린다더라"라고 걱정했다.

시술은 5분 만에 가능하지만 회복하는데 일주일이 걸린다는 말에 스케줄이 가득 찬 장영란의 고민은 더해졌다. 이에 메이크업을 통해 아이라인 문신을 가려본 장영란은 팬들에게 의견을 묻기도 했다.

한편, 장영란은 한의사 한창과 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송승헌, 오늘(21일) 모친상…슬픔 속 빈소 지키는 중

2.

13남매 장녀 남보라 “동생 그만 낳아”..참다 참다한 말

3.

유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC리뷰]

4.

[종합] 전현무, 최면 상태에서 "마음에 드는 女 있어…올해 연예대상 주인공은 바로 나"(전참시)

5.

홍진경, 이혼 한 달 지났는데…의미심장 한마디 "어떤 사람도 지키고 싶었다"

연예 많이본뉴스
1.

송승헌, 오늘(21일) 모친상…슬픔 속 빈소 지키는 중

2.

13남매 장녀 남보라 “동생 그만 낳아”..참다 참다한 말

3.

유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC리뷰]

4.

[종합] 전현무, 최면 상태에서 "마음에 드는 女 있어…올해 연예대상 주인공은 바로 나"(전참시)

5.

홍진경, 이혼 한 달 지났는데…의미심장 한마디 "어떤 사람도 지키고 싶었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

네이마르, 10월 방한 무산될 듯…"회복 1달" 허벅지 부상으로 브라질 대표 합류 좌절

2.

'누가 일본 손흥민이래?' 돌파력 실종된 미토마 심상치 않다…토트넘전 최저평점 '2-0→2-2 무' 원흉 지목

3.

'韓축구 초유의 사태' 양민혁 사기 이적 당했나, "훌륭한 선수" 극찬→더 심각해진 외면 '5경기 0분 출장'...토트넘 복귀가 나을 지경

4.

대졸 선수가 무려 21년을 던졌다니... 한미일 통산 549S 레전드의 조언 "힘들지만 그 힘든 걸 이겨내야 한다."[잠실 인터뷰]

5.

"美친 근육질 몸,얼마나 노력했을까" 조규성,비보르전 리그 첫골-2연속 부활포!홍명보호 '원톱 경쟁'이 뜨거워진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.