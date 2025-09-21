스포츠조선

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

기사입력 2025-09-21 15:29


“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

[스포츠조선 박아람 기자] 글로벌 스타 전지현이 주연을 맡은 디즈니+ 오리지널 시리즈드라마 '북극성'이 중국 누리꾼에게 거센 반발을 사고 있다.

21(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 성도일보 등 현지 매체에 따르면, 최근 '북극성'의 한 장면이 중국 SNS에서 논란이 되고 있다. 전지현은 해당 작품에서 유엔대사 출신 대통령 후보 서문주 역을 맡아 열연 중이다.

문제의 장면은 4화에서 서문주는 "중국은 왜 전쟁을 선호할까요. 핵폭탄이 접경지대에 떨어질 수도 있는데"라고 말하는 대사다.

해당 대사에 대해 중국 일부 누리꾼들은 중국에 대해 부정적인 인상을 줄 수 있는 내용과 표현을 담고 있다며 우려를 나타냈다.

또 "제작진이 일부러 지저분한 판자촌 지역을 어두운 톤으로 찍어 다롄의 도시 이미지를 훼손했다"고 지적도 나왔다.

여기에 중국을 상징하는 별 다섯 개 문양 카펫이 밟히는 장면과 극중 악역이 중국어로 대화해 부정적 이미지를 강화하는 장면을 문제로 짚기도 했다.

일각에서는 "대사 앞뒤 맥락을 보면 중국을 비판하려는 의도가 아니었다"는 옹호 의견도 있었지만, 중국 내에서는 이 같은 의견이 크게 주목받지 못하고 있다.

파장은 광고계로까지 번졌다. 전지현이 모델로 활동 중인 일부 화장품·시계 브랜드는 중국 내 광고 노출을 중단하거나 온라인 콘텐츠를 삭제한 것으로 전해졌다. 중국 일부 누리꾼은 "이런 발언으로 중국 시장에서 경력을 잃을 수 있다"고 하기도 했다.


전지현은 드라마 '별에서 온 그대'(2014)로 중국에서 폭발적인 인기를 끌며 현지 광고계에서 러브콜을 받았던 대표적인 한류 스타다.

한편, '북극성'은 디즈니+ 한국 오리지널 시리즈 중 2025년 들어 가장 높은 글로벌 시청률을 기록하며 흥행 가도를 달리고 있다. 전지현과 강동원의 호흡, 그리고 탄탄한 스토리라인이 시청자들의 호평을 받고 있다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 우혜미, “난 혼자” 자택서 숨진 채 발견..오늘(21일) 6주기

2.

유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC리뷰]

3.

홍진경, 이혼 한 달 지났는데…의미심장 한마디 "어떤 사람도 지키고 싶었다"

4.

[종합] 전현무, 최면 상태에서 "마음에 드는 女 있어…올해 연예대상 주인공은 바로 나"(전참시)

5.

이대호, 후배들 밥값 1200만 원 쏘고도…"이렇게 이슈 될 줄 몰라"

연예 많이본뉴스
1.

故 우혜미, “난 혼자” 자택서 숨진 채 발견..오늘(21일) 6주기

2.

유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC리뷰]

3.

홍진경, 이혼 한 달 지났는데…의미심장 한마디 "어떤 사람도 지키고 싶었다"

4.

[종합] 전현무, 최면 상태에서 "마음에 드는 女 있어…올해 연예대상 주인공은 바로 나"(전참시)

5.

이대호, 후배들 밥값 1200만 원 쏘고도…"이렇게 이슈 될 줄 몰라"

스포츠 많이본뉴스
1.

"美친 근육질 몸,얼마나 노력했을까" 조규성,비보르전 리그 첫골-2연속 부활포!홍명보호 '원톱 경쟁'이 뜨거워진다

2.

폰세한테 그렇게 당하고 '1패' 안길 줄이야, '161.4㎞' 광속구 더 무서웠다고?…"뒤에서 싸울랬는데"[수원 현장]

3.

'이럴수가' 삼성 초비상, 구자욱 병원 간다…"큰 타격이죠, 지금 순위 다툼 치열하게 하는 상황인데"

4.

"'또또또' 기대해, 서프라이즈!" '흥부'가 기가막혀, 3탄 세리머니는 '비밀'…'해트트릭' 손흥민 역대급 골퍼레이드, 3G 연속골 '기대 만발'

5.

박찬호 올해 첫 3번타자 → 윤도현 리드오프 출격…성영탁 1군 말소 [광주라인업]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.