“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

[스포츠조선 박아람 기자] 글로벌 스타 전지현이 주연을 맡은 디즈니+ 오리지널 시리즈드라마 '북극성'이 중국 누리꾼에게 거센 반발을 사고 있다.
해당 대사에 대해 중국 일부 누리꾼들은 중국에 대해 부정적인 인상을 줄 수 있는 내용과 표현을 담고 있다며 우려를 나타냈다.
또 "제작진이 일부러 지저분한 판자촌 지역을 어두운 톤으로 찍어 다롄의 도시 이미지를 훼손했다"고 지적도 나왔다.
일각에서는 "대사 앞뒤 맥락을 보면 중국을 비판하려는 의도가 아니었다"는 옹호 의견도 있었지만, 중국 내에서는 이 같은 의견이 크게 주목받지 못하고 있다.
파장은 광고계로까지 번졌다. 전지현이 모델로 활동 중인 일부 화장품·시계 브랜드는 중국 내 광고 노출을 중단하거나 온라인 콘텐츠를 삭제한 것으로 전해졌다. 중국 일부 누리꾼은 "이런 발언으로 중국 시장에서 경력을 잃을 수 있다"고 하기도 했다.
전지현은 드라마 '별에서 온 그대'(2014)로 중국에서 폭발적인 인기를 끌며 현지 광고계에서 러브콜을 받았던 대표적인 한류 스타다.
한편, '북극성'은 디즈니+ 한국 오리지널 시리즈 중 2025년 들어 가장 높은 글로벌 시청률을 기록하며 흥행 가도를 달리고 있다. 전지현과 강동원의 호흡, 그리고 탄탄한 스토리라인이 시청자들의 호평을 받고 있다.
tokkig@sportschosun.com