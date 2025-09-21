백지영, 돈 안 모으고 명품 산다는 스태프에 경악 "난 저런 거 없어"

이우주 기자
기사입력 2025-09-21 15:38
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
故 우혜미, “난 혼자” 자택서 숨진 채 발견..오늘(21일) 6주기
유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC리뷰]
홍진경, 이혼 한 달 지났는데…의미심장 한마디 "어떤 사람도 지키고 싶었다"
[종합] 전현무, 최면 상태에서 "마음에 드는 女 있어…올해 연예대상 주인공은 바로 나"(전참시)
이대호, 후배들 밥값 1200만 원 쏘고도…"이렇게 이슈 될 줄 몰라"
"美친 근육질 몸,얼마나 노력했을까" 조규성,비보르전 리그 첫골-2연속 부활포!홍명보호 '원톱 경쟁'이 뜨거워진다
폰세한테 그렇게 당하고 '1패' 안길 줄이야, '161.4㎞' 광속구 더 무서웠다고?…"뒤에서 싸울랬는데"[수원 현장]
'이럴수가' 삼성 초비상, 구자욱 병원 간다…"큰 타격이죠, 지금 순위 다툼 치열하게 하는 상황인데"
"'또또또' 기대해, 서프라이즈!" '흥부'가 기가막혀, 3탄 세리머니는 '비밀'…'해트트릭' 손흥민 역대급 골퍼레이드, 3G 연속골 '기대 만발'
박찬호 올해 첫 3번타자 → 윤도현 리드오프 출격…성영탁 1군 말소 [광주라인업]