김종민 "사랑 중요하다던 아내♥, 행사 액수에 잘 다녀오라고" ('사당귀')

기사입력 2025-09-21 17:24


[스포츠조선 정안지 기자] 신혼 5개월 차 코요태 김종민이 달달한 신혼 일상을 전했다.

21일 방송된 KBS2 '사장님귀는 당나귀귀'(이하 '사당귀')에서는 코요태 김종민이 보스로 돌아왔다.

이날 김종민은 "사실 '사당귀' 식구다. 보스로는 오랜만에 인사를 드린다"며 또박 또박 인사했다.

이에 박명수는 "갑자기 말을 왜 이렇게 잘하냐"고 했고, 김숙은 "결혼하고 바뀐 것 같다. 11살 연하와 결혼 5개월 차 아니냐. 요즘 어떠냐"며 신혼 생활에 대해 물었다.

그러자 김종민은 "너무 좋다. 집에 갔을 때 누군가 있다는 게 너무 좋다. 또 대화할 사람이 있다는 게 너무 좋다. 그 전에는 집에 가며 불 꺼져 있었다"며 행복한 신혼 일상을 전했다. 이에 전현무는 부러움 가득한 표정을 지었다. 전현무는 "결혼의 좋은 예다"면서 "종민이를 오래 알았는데 진짜 거짓말 안 하고 오늘 얼굴이 가장 좋다"고 했다.


김종민은 '모닝 키스 하냐'는 질문에 "계속한다. 하루에 몇 십 번은 한다"면서 박명수는 향해 "안 하냐"고 해 웃음을 안겼다.

또한 올해 데뷔 28년차인 코요태는 전국 투어를 준비 중이라고. 김종민은 "전국 콘서트를 하게 됐다"고 했다.

이를 들은 박명수는 "아내가 행사 갈 때 걱정하는 편이냐, 좋아하는 편이냐"고 물었다. 그러자 김종민은 "초반에는 같이 있었으면 좋겠다고 했다. 일 보다 사랑이 중요했는데, 행사 액수를 이야기 해줬더니 잘 다녀오라고 하더라"고 해 웃음을 안겼다.

