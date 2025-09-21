유재석, 김종국 결혼식 축의금 폭로…"지석진, 양세찬·최다니엘보다 적게 …

|
[스포츠조선 이유나 기자] 가수 김종국의 극비 결혼식 현장이 폭로됐다.
유재석은 "김종국은 신랑 입장과 동시에 경고와 주의를 주더라"며 "'신랑 입장' 외쳤는데 손가락을 입을 가리며 하객으로 와 있는 후배들을 단속하더라"라고 웃었다.
또 "김종국이 축가를 직접 불렀다"며 "이어 차태현도 축가를 했다"고 덧붙였다.
|
|
이에 김종국은 "맞다. 사회까지 보는데 너무 많이 냈다"고 동조했다. 이에 유재석은 "그런데 지석진에게는 '형 고마워요'라고 하더라"라고 말해 김종국을 찐 당황시켰다.
지석진도 당황하면서 "내 인생에서 지금까지 축의금 낸 것 중에 제일 많이 냈다"고 항변했고, 김종국은 "맞다. 많이 냈는데 쟤네들이 너무 많이 냈다"고 수습했다.
제작진은 실제 출근 당시의 김종국과 멤버들의 육성 대화를 공개했다. 실제로 김종국은 양세찬에게 "너 돌았어? 축의금을 왜이렇게 많이 했어"라고 화를 냈고, 최다니엘에게도 똑같이 화를 냈다. 이후 지석진에게는 "형 감사합니다"라고 담백하게 인사한 목소리가 공개돼 웃음을 안겼다.
멤버들은 "결혼식을 간소하게 한다더니 1시간 반이나 했다. 심지어 2부까지 있었다. 결혼식을 무슨 담백하게 한다는거야. 지금까지 간 중에 제일 길었다. 본식만 1시간이었다"고 성토했다.
한편 김종국은 지난 5일 서울 모처에서 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개 결혼식을 올렸다.
lyn@sportschosun.com