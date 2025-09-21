스포츠조선

'54세' 김승수, 소개팅女에 애프터 거절 당했다...母 "바보" ('미우새')

기사입력 2025-09-21 19:04


'54세' 김승수, 소개팅女에 애프터 거절 당했다...母 "바보" ('미…

'54세' 김승수, 소개팅女에 애프터 거절 당했다...母 "바보" ('미…

'54세' 김승수, 소개팅女에 애프터 거절 당했다...母 "바보" ('미…

'54세' 김승수, 소개팅女에 애프터 거절 당했다...母 "바보" ('미…

[스포츠조선 정안지 기자] 김승수가 소개팅에 나서 애프터 신청을 했지만 돌아오지 않은 답변에 머쓱한 표정을 지었다.

21일 SBS 측은 "'다시 뵐 수 있을지...?' 김승수, 돌아오지 않는 소개팅녀 답변에 머쓱"이라며 '미운 우리 새끼' 예고편을 공개했다.

영상 속 김승수는 카페에 앉아 누군가를 기다렸고, 그때 한 여성이 다가왔다. 김승수의 소개팅 날이었던 것.

김승수의 여성의 의자를 빼주고 반갑게 인사를 나눴다. 그때 김승수의 어머니는 "되게 예쁘다"며 관심을 보였다.

김승수는 "사실 마지막으로 연애를 한 게 15년 전이다"고 솔직하게 털어놨고, 이를 본 어머니는 "바보"라며 못마땅한 표정을 지었다.


'54세' 김승수, 소개팅女에 애프터 거절 당했다...母 "바보" ('미…
이어 김승수는 결혼 계획에 대해 물었고, 여성은 "인생의 목표 중 하나가 가정을 이루는 거다. 준비가 됐다면 언제든"이라고 했다. 이를 들은 김승수는 "그렇게 생각하다가 이 나이가 됐다"고 하자, 여성은 당황한 듯 웃어보였다. 이에 서장훈은 "불필요한 이야기다"고 해 웃음을 자아냈다.

그때 김승수는 "혹시 실례가 안 된다면 다음에는 댁에서 가까운 좋은 곳으로 찾아보고 거기서 다시 뵐 수 있을지 싶다. 연락처를 여쭤 봐도 될까"라며 조심스럽게 용기를 냈다.

이에 여성은 "연락처요? 연락처를"이라며 거절의 의사를 드러내며 어색한 웃음을 지어보였다. 그러자 머쓱한 김승수는 "알겠다"며 웃었다.


때 마침 울리는 여성의 휴대폰. 이어 여성은 "소개팅이 마무리 됐다. 고생 많으셨다"고 했고, 이후 김승수는 자연스럽게 일어나 카페를 나가 상황에 대한 궁금증을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손예진, ♥현빈과 또 로코?…"난 OK, 상대방은 모르죠"

2.

백지영, 돈 안 모으고 명품 산다는 스태프에 경악 "난 저런 거 없어"

3.

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

4.

김종민 "사랑 중요하다던 아내♥, 행사 액수에 잘 다녀오라고" ('사당귀')

5.

'금융맨♥' 김정은, 10년전 웨딩드레스가 아직도 맞네…동안미모 비결[SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

손예진, ♥현빈과 또 로코?…"난 OK, 상대방은 모르죠"

2.

백지영, 돈 안 모으고 명품 산다는 스태프에 경악 "난 저런 거 없어"

3.

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

4.

김종민 "사랑 중요하다던 아내♥, 행사 액수에 잘 다녀오라고" ('사당귀')

5.

'금융맨♥' 김정은, 10년전 웨딩드레스가 아직도 맞네…동안미모 비결[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥국생명, 컵대회 1차전 현대건설에 1-3 무릎 꿇었다

3.

류현진X커쇼 추억은 방울방울…'222승+3045K' 떠나는 절친 향한 샤라웃 "함께 해서 영광스럽다" [SC포커스]

4.

"흥민이형 사랑해요" SON 열렬히 지지하던 토트넘 '특급 에이스', 파격 대우 재계약 체결 예고..."2년 만에 주급 2배 인상"

5.

노란 유니폼 잘 어울린다! 김희진(현대건설) → "다인이가 '언니 생각 많아보인다'고 하더라"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.