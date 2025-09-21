태진아 "♥아내 옥경이, 6년째 치매 투병...끈으로 묶고 잔다" ('백…

|
|
|
|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자] 태진아가 6년째 치매를 투병 중인 아내 옥경이를 향한 애정을 드러냈다.
태진아는 '사모님이 오랫동안 아프셨다고 들었다'는 말에 "아내가 치매로 6년째 고생하고 있다"며 아내가 6년째 치매로 투병 중인 근황을 밝혔다.
"치매는 이 세상에서 가장 나쁜 병"이라는 태진아. 소중한 추억을 하나씩 지우고 자신과도 멀어지는 고약한 치매였다.
당시 태진아는 "하루 종일 내가 옆에서 손을 잡아야 한다. 잘 때도 잡고 있다. 자다가 화장실 갔다 와도 내가 잡아줘야 하고 본인도 손을 나한테 내민다"고 했다. 이어 그는 "2년 전에 치매가 더 심했다. 가능하면 눈에 띄는 데마다 사진을 보이게 해놨다. 절대 내 얼굴 잊지 말라고 해놨다"며 눈길 닿는 곳곳에 부부의 사진을 붙여놔 뭉클함을 자아내기도 했다.
|
그는 "다음부터는 잘 때 내 오른손에, 아내 왼손에 끈을 묶는다"며 "아내가 화장실 가려고 일어나면 내 팔이 당겨지지 않나. 그럼 내가 깨는 거다"며 이후 달라진 부부의 잠자리 일상을 전해 뭉클함을 유발했다.
태진아는 "이렇게 많이 응원해 주시니까 그 응원의 덕으로 치매가 한 6개월 전부터 딱 멈췄다"면서 "정신력이 조금씩 살아난다. 너무 감사하다. 많이 좋아졌다"며 아내의 현재 상태에 대해 전했다.
anjee85@sportschosun.com