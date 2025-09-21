태진아 "♥아내 옥경이, 6년째 치매 투병...끈으로 묶고 잔다" ('백…

스포츠조선

태진아 "♥아내 옥경이, 6년째 치매 투병...끈으로 묶고 잔다" ('백반기행')

기사입력 2025-09-21 20:33


[스포츠조선 정안지 기자] 태진아가 6년째 치매를 투병 중인 아내 옥경이를 향한 애정을 드러냈다.

21일 방송된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 트로트계 대부 태진아와 충청남도 서천군으로 떠났다.

아내의 이름을 딴 '옥경이'로 일약 스타덤에 올랐던 태진아는 아내에 대한 깊은 순애보를 드러냈다.

태진아는 '사모님이 오랫동안 아프셨다고 들었다'는 말에 "아내가 치매로 6년째 고생하고 있다"며 아내가 6년째 치매로 투병 중인 근황을 밝혔다.

"치매는 이 세상에서 가장 나쁜 병"이라는 태진아. 소중한 추억을 하나씩 지우고 자신과도 멀어지는 고약한 치매였다.

최근 태진아는 아내와 함께 '조선의 사랑꾼'에 출연, 당시 아내는 "우리는 결혼했다. 아냐. 내가 누구냐"는 태진아의 질문에 "모른다"고 답해 안타까움을 자아냈던 바. 눈물 마를 날이 없는 나날들에도 태진아는 아내 곁을 든든하게 지켰다.

당시 태진아는 "하루 종일 내가 옆에서 손을 잡아야 한다. 잘 때도 잡고 있다. 자다가 화장실 갔다 와도 내가 잡아줘야 하고 본인도 손을 나한테 내민다"고 했다. 이어 그는 "2년 전에 치매가 더 심했다. 가능하면 눈에 띄는 데마다 사진을 보이게 해놨다. 절대 내 얼굴 잊지 말라고 해놨다"며 눈길 닿는 곳곳에 부부의 사진을 붙여놔 뭉클함을 자아내기도 했다.


이어 이날 태진아는 "아내가 한번은 일어나서 화장실을 가다가 넘어졌다. 팔이 골절됐다. 한 달 정도 깁스를 했다"라며 "얼마나 미안하던지"라며 미안한 마음을 전했다.


그는 "다음부터는 잘 때 내 오른손에, 아내 왼손에 끈을 묶는다"며 "아내가 화장실 가려고 일어나면 내 팔이 당겨지지 않나. 그럼 내가 깨는 거다"며 이후 달라진 부부의 잠자리 일상을 전해 뭉클함을 유발했다.

태진아는 "이렇게 많이 응원해 주시니까 그 응원의 덕으로 치매가 한 6개월 전부터 딱 멈췄다"면서 "정신력이 조금씩 살아난다. 너무 감사하다. 많이 좋아졌다"며 아내의 현재 상태에 대해 전했다.

