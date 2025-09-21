스포츠조선

'백진희와 7년 연애끝 결별' 윤현민 "결혼 안하는 이유? 지금 내생활 만족스러워" (미우새)

기사입력 2025-09-22 06:34


'백진희와 7년 연애끝 결별' 윤현민 "결혼 안하는 이유? 지금 내생활 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 윤현민이 결혼에 대한 솔직한 속내를 전했다.

윤현민은 21일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서 가수 신승훈을 찾아가 동생 결혼식 축가 준비를 상의하는 모습이 공개됐다.

이날 윤현민은 대화를 나누던 중 결혼에 대한 생각을 털어놨다. 그는 "내가 결혼 안 하는 이유는 그냥 안 하는 거다. 지금이 너무 편하다"고 단호하게 말했다. 신승훈 역시 "나는 결혼 왜 안 하냐고 묻는 사람과는 절교한다. 어머니만 아직 꿈을 꾸고 계신다"며 공감했다. 이어 "예전에는 여자면 된다고 하시더니, 요즘은 외국인도 괜찮다고 한다. 내가 언어를 배우겠다고까지 하신다"며 웃픈 상황을 전했다.

윤현민은 "결혼은 꼭 해야 한다는 압박감보다는, 지금 내 생활이 만족스럽다 보니 급하지 않다"는 태도를 드러냈다.


'백진희와 7년 연애끝 결별' 윤현민 "결혼 안하는 이유? 지금 내생활 …
윤현민은 이날 방송에서 이복동생의 결혼식 축가를 맡게 됐다는 사실도 밝혔다. 그는 "동생이 저보다 8살 어리고, 아버지 재혼으로 생긴 아픈 손가락 같은 존재"라며 "8살 어린 동생을 처음 본 건 내가 중학교 때, 아버지 제사 때였다. 그때 이후 애틋한 마음이 생겼다. 진짜 잘생겼다. 저랑 같이 있으면 배우상이다. 유승호 닮았다"고 자랑했다. 이어 "아버지 장례식 때 상주로 섰는데, 친형·나·이복동생이 함께 있었다. 조문객들이 저랑 이복동생을 친형제로 보더라. 친형은 좀 못생겼다"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

스튜디오에 출연한 윤현민 어머니도 이복동생의 외모를 언급했다. 그는 "분위기가 닮았다. 큰아들도 원래 비슷했는데 살이 찌면서 달라졌다. 현민이랑 동생은 홀쭉해서 친형제처럼 느껴진다"고 설명했다.

한편 윤현민은 지난해 배우 백진희와 7년간의 공개 열애를 마무리하며 결별 소식을 전한 바 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 김승수, 소개팅女에 애프터 거절 당했다...母 "바보" ('미우새')

2.

유재석, 김종국 결혼식 축의금 폭로…"지석진, 양세찬·최다니엘보다 적게 냈다"

3.

김종국, 결혼 3일 만에 아내 근황 공개 "휴가 내고 집에 있다" (런닝맨)

4.

현빈♥손예진, 붕어빵 4살 아들 얼굴 전격 공개…"유전자 달라" 정재형 '입 쩍'

5.

태진아 "♥아내 옥경이, 6년째 치매 투병...끈으로 묶고 잔다" ('백반기행')

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 김승수, 소개팅女에 애프터 거절 당했다...母 "바보" ('미우새')

2.

유재석, 김종국 결혼식 축의금 폭로…"지석진, 양세찬·최다니엘보다 적게 냈다"

3.

김종국, 결혼 3일 만에 아내 근황 공개 "휴가 내고 집에 있다" (런닝맨)

4.

현빈♥손예진, 붕어빵 4살 아들 얼굴 전격 공개…"유전자 달라" 정재형 '입 쩍'

5.

태진아 "♥아내 옥경이, 6년째 치매 투병...끈으로 묶고 잔다" ('백반기행')

스포츠 많이본뉴스
1.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

2.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

3.

'4위 사수 대위기' 삼성 0.5G차 쫓긴다, KT 2연승…괴력의 안현민 22호포+헤이수스 9승[수원 리뷰]

4.

'3위 확보' 꿈 아니다…'김광현 9승+김성욱 결승포' SSG, 두산 잡고 2연승 [인천 리뷰]

5.

[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"23일 두산전부터 가능, 관리 미흡 사과드린다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.