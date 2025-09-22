스포츠조선

'조이♥' 크러쉬, 하남자 맞지만 연애할 땐 대반전 "고민없이 무조건 직진" ('닥프')

최종수정 2025-09-22 09:32

'조이♥' 크러쉬, 하남자 맞지만 연애할 땐 대반전 "고민없이 무조건 직…

[스포츠조선 이게은기자] 가수 크러쉬가 평소 우유부단하지만 연애 문제에 있어서는 정반대라고 밝혔다.

21일 '닥터프렌즈' 채널에는 '고민 대신 정해드립니다 (by 크러쉬)'라는 영상이 게재됐다.

크러쉬는 "그녀에게 고백할까요? 말까요?"라는 팬의 고민을 듣고 "저 같은 경우는 무조건 고(Go)다"라고 밝혔다. 이어 "원래 이런 부분에 대한 고민은 잘 안 하고 그냥 지른다. 안 될 것 같아도 고백하고 안 되면 깔끔하게 접는다"라며 평소 우유부단한 성격을 가졌지만 연애 문제에 있어서는 직진을 한다고 다시금 강조해 눈길을 끌었다.


'조이♥' 크러쉬, 하남자 맞지만 연애할 땐 대반전 "고민없이 무조건 직…
앞서 크러쉬는 자신의 우유부단한 성격에 답답함을 드러냈던 바. 크러쉬는 "주변 사람들로부터 '항상 걱정이 많고 쫄아있는 상태'라는 말을 자주 듣는다. 회사 분들이 저 때문에 힘들어한다. 제가 무언가를 하고 싶다고 해서 회사 분들이 그걸 준비해왔는데, 제가 '이걸 어떻게 하냐'라고 하는 경우가 있다"라고 말했다. 또 "배달 어플로 음식을 고를 때, 리뷰를 보고 고민을 하다가 딴짓을 한다. 그러면 몇 시간이 지나서, 결국 가게 문이 닫혀 먹지 못한다"라고 이야기했다. 이에 "하남자 같은 거구나"라는 말이 돌아왔고 크러쉬는 "그렇다"라고 인정했다.


'조이♥' 크러쉬, 하남자 맞지만 연애할 땐 대반전 "고민없이 무조건 직…
한편 크러쉬는 지난달 28일 새 EP 앨범 'FANG(팽)'을 발매했다. 그룹 레드벨벳 멤버 조이와 2021년부터 공개 열애 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 마이클 잭슨, 사생활 폭로 터졌다 "부부관계 없는 결혼, 아이들에 집착"[SC이슈]

2.

손예진 ♥현빈에게 처음 사랑 느낀 순간 "'사랑의 불시착' 3회쯤" (요정재형)

3.

‘빨간 눈’ 이동건, 1% 희귀병 진단 "송곳으로 찌르는 고통" (미우새)

4.

'싱글맘' 이지현, 미용 예약 폭주하더니 '겹경사' 터졌다..."엄마 플렉스"

5.

‘두 아이 아빠’ 송중기, 40번째 생일 근황 "유모차 산책+♥케이티와 식사"

연예 많이본뉴스
1.

故 마이클 잭슨, 사생활 폭로 터졌다 "부부관계 없는 결혼, 아이들에 집착"[SC이슈]

2.

손예진 ♥현빈에게 처음 사랑 느낀 순간 "'사랑의 불시착' 3회쯤" (요정재형)

3.

‘빨간 눈’ 이동건, 1% 희귀병 진단 "송곳으로 찌르는 고통" (미우새)

4.

'싱글맘' 이지현, 미용 예약 폭주하더니 '겹경사' 터졌다..."엄마 플렉스"

5.

‘두 아이 아빠’ 송중기, 40번째 생일 근황 "유모차 산책+♥케이티와 식사"

스포츠 많이본뉴스
1.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

2.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

3.

[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오프 진출 확정 '3위 시드 가능성→꿀대진 유력'

4.

손흥민 초대박! '생애최초' 플레이오프 진출→유로파 이어 트로피 늘린다…감독과 이별 임박 '우승 간절하다'

5.

[핫포커스] '초대박! 1억달러 사나이가 돌아왔다' 타격감 물오른 김하성, 시즌 3호 홈런 폭발+개인 최다타이 9경기 연속안타 행진. 조기 FA가능성 UP

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.