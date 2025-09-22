스포츠조선

이미도, 소개팅하러 두바이까지 갔다 "외로움 극에 달해" ('우아한')

기사입력 2025-09-22 10:27


[스포츠조선 이게은기자] 배우 이미도가 과거 소개팅을 하기 위해 두바이까지 갔다고 밝혔다.

22일 '우아한 미도씨' 채널에는 '뭐 아직도 모솔이라고 모솔들을 위한 연애 실전 전략법! 대공개'라는 영상이 게재됐다.

이미도는 "저는 사람을 만나면 '남자친구, 여자친구가 있냐'라고 물어보는데 요즘 대부분 없더라. 자만추(자연스러운 만남 추구)를 원하던데 자만추로는 연애를 할 수 없다"라고 말문을 열었다. 이어 "제가 사실 소개팅 전문가다. 소개팅으로 성사시켜준 커플도 열 커플 가까이 된다. 정말 연애를 하고 싶으면 최선의 노력을 다해야 한다"라며 소개팅의 중요성을 강조했다.


이미도는 소개팅을 하기 위해 두바이까지 간 적이 있다면서 "외로움이 정말 극에 달했을 때다. 언니가 형부 일 때문에 카타르에 살고 있었다. 카타르에서 2주간 조카들을 돌보며 외롭게 있었더니, 카타르에 살던 한인 분이 저의 모습이 너무 안타까웠나 보다. 두바이에 솔로인 총각이 있는데 가보겠냐고 했다. 두바이에 갈 계획이 없었는데 바로 티켓팅을 하고 두바이에 갔다"라고 밝혔다.

이미도는 "건축 설계를 하는 한국인이었는데, 매너가 너무 좋았다. 두바이 곳곳 아름답고 예쁜 곳으로 날 안내해 줬다. 이후 연락은 없었지만 좋은 분이었다"라고 떠올렸다.

한편 이미도는 2016년 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 뒀다. 최근 KBS2 드라마 '24시 헬스클럽'에 출연했다.

joyjoy90@sportschosun.com

