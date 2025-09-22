윤후, 美 명문대생이 시험은 어쩌고…중간고사에도 헬스장 직행[SCin스타…

정빛 기자
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
故 마이클 잭슨, 사생활 폭로 터졌다 "부부관계 없는 결혼, 아이들에 집착"[SC이슈]
‘빨간 눈’ 이동건, 1% 희귀병 진단 "송곳으로 찌르는 고통" (미우새)
'내년 결혼' 신지, '태도 달라진 김종민'에 의미심장 "가정 꾸리니 달라져"
김종국, '돈 쓴' 결혼식 축의금 공개됐다 "유재석-최다니엘 돌았냐고"[SC리뷰]
"10월 예약도 마감"...미용사 된 이지현, "니들은 남편 있지?" 플렉스 자랑
[핫포커스] '초대박! 1억달러 사나이가 돌아왔다' 타격감 물오른 김하성, 시즌 3호 홈런 폭발+개인 최다타이 9경기 연속안타 행진. 조기 FA가능성 UP
손흥민 초대박! '생애최초' 플레이오프 진출→유로파 이어 트로피 늘린다…감독과 이별 임박 '우승 간절하다'
[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오프 진출 확정 '3위 시드 가능성→꿀대진 유력'
'홍명보호 초대형 호재' 카스트로프 위기→오히려 대박! 분데스리가 선발 데뷔 '종횡무진 활약'...뮌헨글라트바흐, 레버쿠젠과 1-1 무
"솔직히 말하면·…" 역대 세번째도 만족 못한다? '타구단 군침' 정성 들인 이유 분명했다