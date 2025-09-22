스포츠조선

'친밀한 리플리' 이승연 "KBS 일일극 6년만 복귀, 고민 많았지만.."

최종수정 2025-09-22 13:52

'친밀한 리플리' 이승연 "KBS 일일극 6년만 복귀, 고민 많았지만..…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이승연이 '친밀한 리플리'를 통해 6년 만에 KBS 일일극에 돌아온 소감을 전했다.

이승연은 22일 진행된 KBS2 새 일일드라마 '친밀한 리플리' 온라인 제작발표회에서 "한 번도 해보지 않았던 역할이라 고민이 많았는데, 함께 하는 배우들을 보고 안심이 됐다"라고 했다.

이날 첫 방송되는 '친밀한 리플리'는 고부 관계로 만난 모녀 리플리가 건향가를 차지하기 위해 거짓말 전쟁을 하는, 발칙하면서도 눈물겨운 인생 역전 분투기를 그린 작품으로, 드라마 스페셜 '핸섬을 찾아라'를 연출한 손석진 감독과 '마녀의 게임', '비밀과 거짓말', '가족의 비밀'의 이도현 작가가 의기투합했다.

6년 만에 KBS 일일드라마에 복귀한 이승연은 "사실 한 번도 해보지 않았던 역할이라 자신이 없어서 고민을 많이 했다. 근데 앉은자리에서 대본을 1부부터 20부까지 다 읽었고, 손석진 감독님을 처음 봤는데 '이분은 앞으로 꽃길만 걸으실 것 같다'는 생각이 들었다. 같이 하는 배우들을 보면서도 '내가 조금 부족하더라도 숟가락을 얹을 수 있을 것 같다'는 느낌을 받았다"고 말했다.

이승연은 욕망을 위해 딸마저 버리는 독기 가득한 빌런 공난숙으로 변신했다. 그는 "일단 거침없고 원하는 바를 다 이룬 캐릭터다. 어떤 면으로 보면 상스럽기도 하다. 이일화는 KBS 드라마에서만 아이를 세 번 버렸다고 하는데, 저는 삐뚤어진 모정으로 아이를 키웠다. 저도 이런 삶을 살아보면서 '내 아이나 똑바로 키워야겠다'는 생각이 들었다(웃음). 작품을 통해 너무 많은 걸 배웠고, 함께 하는 배우들에게도 의지를 많이 하게 됐다. 참 행복하게 연기하고 있다"고 만족감을 표했다.

한편 '친밀한 리플리'는 22일부터 평일 오후 7시 50분 KBS2에서 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

