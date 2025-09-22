스포츠조선

수지 "그건 불법, 상대가 오해할 수도"..예상치 못한 지적에 얼음

기사입력 2025-09-22 14:02


수지 "그건 불법, 상대가 오해할 수도"..예상치 못한 지적에 얼음

[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 수지가 너무 아름다운 미모 탓, 뜻밖의 오해를 불렀다.

22일 '조현아의 평범한 목요일 밤' 채널에는 '귀하게 자란 내가 수지 플러팅을 또 봐도 될까? l 현아의 줄게 예고'라는 영상이 게재됐다.

조현아는 이야기 도중 수지가 턱을 괴고 자신을 바라보자 "그렇게 하지마"라고 말했고 수지는 깜짝 놀라 "왜?"라며 잠시 당황했다. 조현아가 "상대방이 진짜 오해해"라고 설명하자 수지는 웃음을 빵 터트리며 얼굴을 가렸다.

조현아는 이어 "내가 만약 낯선 사람일 경우, '제가 고민이 있다'라고 너한테 말할 때 네가 턱을 괴면..."이라며 상황을 가정했고 수지가 다시금 빤히 쳐다보자 "하지마. 금지야. 불법이야"라며 손사래를 쳐 웃음을 자아냈다.


수지 "그건 불법, 상대가 오해할 수도"..예상치 못한 지적에 얼음
두 사람이 과연 어떤 이야기를 나눌지, 본영상에 기대감을 더했다. 이번 수지 편 영상은 오는 23일 오후 7시 '조현아의 평범한 목요일 밤' 채널을 통해 공개된다.

한편 수지는 오는 10월 3일 넷플릭스 드라마 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 있다. '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디다. 세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 가영의 아슬아슬한 소원 내기가 기상천외한 스토리를 기대하게 한다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] '은중과 상연' 김고은 "20대 연기 위해 6kg 찌워..40대는 가보지 않은 길"

2.

"우리 관계 진중해" 장우혁, '♥16세 연하 오채이'와 결혼 전제 공개열애 (신랑수업)

3.

기은세, '명품 구두 100켤레' 공개 후 쏟아진 시선..."부잣집 딸이라며 시기·질투"

4.

손예진♥현빈, 4세 아들 미모에 ‘헉!’..벌써 자식농사 대성공

5.

이시영, 만삭에 겨우 4kg 찐 근황…믿기 힘든 자기관리

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] '은중과 상연' 김고은 "20대 연기 위해 6kg 찌워..40대는 가보지 않은 길"

2.

"우리 관계 진중해" 장우혁, '♥16세 연하 오채이'와 결혼 전제 공개열애 (신랑수업)

3.

기은세, '명품 구두 100켤레' 공개 후 쏟아진 시선..."부잣집 딸이라며 시기·질투"

4.

손예진♥현빈, 4세 아들 미모에 ‘헉!’..벌써 자식농사 대성공

5.

이시영, 만삭에 겨우 4kg 찐 근황…믿기 힘든 자기관리

스포츠 많이본뉴스
1.

'이번엔 왼발 중거리포!' 손흥민 3경기 연속골→6호골 폭발…1골 1도움으로 솔트레이크전 역전 이끌어

2.

[MLS 리뷰]"미국 무대는 좁다" 손흥민, 솔트레이크전 '1골 1도움 1기점'→3경기 연속골 폭발…'부앙가 해트트릭'+4-1 역전승

3.

삼성 2만3000인데...다저스는 두배 이상 ,사상 첫 400만 돌파, 평균 5만 육박

4.

"난 아직 벨라 수준에 못 미쳐" 겸손한 토트넘 전설 SON, LA FC 전설과 뜨거운 포옹 "두 아이콘♡"

5.

내외야 구멍 '숭숭'…꽃감독 홧병 부르는 치명적 실수의 연속, '최다 실책 2위'는 성장통일까 [광주포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.