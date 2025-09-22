'170억집 거주' 김남주, 5개 11만원 루이비통 마카롱 플렉스 "환상…

스포츠조선

'170억집 거주' 김남주, 5개 11만원 루이비통 마카롱 플렉스 "환상적인 맛"

최종수정 2025-09-22 15:42

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김남주가 명품 브랜드 루이비통 카페의 고급 음식을 먹고 감탄했다.

22일 '김남주' 채널에는 '김남주가 찾아간 곳은 어디?'라는 영상이 게재됐다.

이날 김남주는 루이비통 카페를 찾았다. 먼저 김남주는 "프랑스 미술관에 가면 많이 보이는 양식으로 꾸며놨다. 한국적인 분위기도 있다"라며 감탄했다. 이어 "고급스러운 곳에 온다고 특별히 팩도 하고 왔다"라며 꿀 피부를 자랑했고 비프 만두, 랍스터롤, 청담 박스 등을 주문했다. 비프 만두는 3개에 4만 8천원, 랍스터롤은 7만 2천원, 청담 박스는 11만원에 달했다.


먼저 식전빵이 나온 이후 커리 부용이 나왔다. 김남주는 "눈으로 한 번 먹는 게 중요하다"라며 고급 요리를 눈에 담았고 한우 갈비 만두, 랍스터롤 등도 먹으며 감탄했다. 후식으로는 캐비어 마카롱. 킹크랩 마카롱, 케이크 등을 주문했다. 마카롱 가격은 5개에 11만원에 달했다. 김남주는 "환상이다"라며 다시 감탄했고, 특히 바닐라 드림을 포장해 가 김승우를 주고 싶다며 깨알 남편 사랑도 드러냈다.

한편 김남주는 2005년 배우 김승우와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

